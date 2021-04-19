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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 бер, 2025 17:46
Visky написав:
А як відреагували на минуле підняття? Пам'ятаю, на вторинці спочатку реакції не було, далі не відстежував. На первинці вже на наступному аукціоні можуть продавити вгору, на вторинці реакція якщо і буде, то не одразу і почнеться з довгих. Ще й попит великий зараз не стимулює до підвищення
Реакції одразу не було, через певний час підняв Приват,
потім ICUviewtopic.php?p=5829905#p5829905
i ще Сенсviewtopic.php?p=5824265#p5824265
решту вроді майже не відреагували
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Додано: Чет 06 бер, 2025 17:53
Дюрі-бачі написав: asti написав:
Короче, купил в Сенсе немного Судака (30.04.25) с РЕД карты за кредитные, вроде без комиссий. По идее если Минфин вовремя погасит должен вписаться в Грейс.
Есть какие-то подводные камни этой операции - или можно расслабиться? Там Дия сенсовскую Е-пидтримку (которую указал для погашения) почему-то не хочет активировать - типа мой регион не подходит, хотя две другие (Газ и Приват) вроде норм. Было у кого-нибудь такое??!
1) 100 гривень комісії Сенсу в розрахункову дату.
2) А воно точно встигне все вчасно зарахуватись на рахунок? Я б менеше 2-3 днів не залишав. Взагалі я в Сенсі тільки Хамелеон в вічному мінусі використовую.
100 гривень - не так страшно, тим більше там хіба нема можливості деяку кількість операцій провести чи ще щось щоб не було комісії (як у вайті)?
З приводу того, що не зайде вчасно я теж нервую, але в мене є, в принципі чим підстрахуватися. У мене ще й у приваті цей папір є (купляв за свої). А чому саме хамелеон - там немає платні щомісячної?
Мені просто банк Ред запропонував з кредитним лімітом -
я й повівся))
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Додано: Чет 06 бер, 2025 17:55
asti написав:
100 гривень - не так страшно, тим більше там хіба нема можливості деяку кількість операцій провести чи ще щось щоб не було комісії (як у вайті)?
Есть - погасить кредит до конца РД
Это ж не абонка, а плата за то, что в момент окончания РД ты в кредите.
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moveton
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Додано: Чет 06 бер, 2025 17:59
asti написав:
У мене ще й у приваті цей папір
от в Приваті я його десь 23.04 продам, щоб погасити борг.
asti написав:
А чому саме хамелеон - там немає платні щомісячної?
Нема відсотків (є комісія 100 грн), треба погашати лише 2500 щомісяця.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:51
Дюрі-бачі написав: asti написав:
У мене ще й у приваті цей папір
от в Приваті я його десь 23.04 продам, щоб погасити борг.
asti написав:
А чому саме хамелеон - там немає платні щомісячної?
Нема відсотків (є комісія 100 грн), треба погашати лише 2500 щомісяця.
Зрозуміло, мені просто кредитний ліміт саме на Ред дали, Хамелеон без ліміту пропонували))
А не простіше буде числа 15-17 квітня продати доляр на максимумі і погасити кредит, а у кінці місяця (коли доляр зазвичай падає, особливо "перед шашликами", як у квітні) відкупитись на погашення?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 18:53
asti написав:
Зрозуміло, мені просто кредитний ліміт саме на Ред дали, Хамелеон без ліміту пропонували))
У Сени КЛ почти свободно распределяется между картами. Если больше 500 грн, то остаток можно перенести и на Хамон.
asti написав:
А не простіше буде числа 15-17 квітня продати доляр на максимумі і погасити кредит, а у кінці місяця (коли доляр зазвичай падає, особливо "перед шашликами", як у квітні) відкупитись на погашення?
Может и проще. А если не упадёт, а, как некоторые мечтают, будет па60?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:12
moveton написав: asti написав:
100 гривень - не так страшно, тим більше там хіба нема можливості деяку кількість операцій провести чи ще щось щоб не було комісії (як у вайті)?
Есть - погасить кредит до конца РД
Это ж не абонка, а плата за то, что в момент окончания РД ты в кредите.
Если эту сотню никак не получится скостить - можно будет на ближайшей волне слить доллар и погасить кредит до конца месяца и карту закрыть))
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:18
asti написав: moveton написав: asti написав:
100 гривень - не так страшно, тим більше там хіба нема можливості деяку кількість операцій провести чи ще щось щоб не було комісії (як у вайті)?
Есть - погасить кредит до конца РД
Это ж не абонка, а плата за то, что в момент окончания РД ты в кредите.
Если эту сотню никак не получится скостить - можно будет на ближайшей волне слить доллар и погасить кредит до конца месяца и карту закрыть))
Здрастии. Все клиенті Алки платят ту сотку, шо з Хамоном шо с Редом!
А вы соскочить вдруХ решили ))
Если не хотите платить, то нуна в каждую РД полностьЮ (без учета рассрочек) гасить задолженность. Ну полюбе нуна через одну РД загашаться, т.е. раз в 62 дн платить 100грн
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:29
Так я уже палюбЭ должен Алке сотню или если до конца марта кредит погашу - то нет?
С вайтом такое канало - меняли валюту в начале месяца (50000 грн) потом снимали баксы и карты закрывали - и так каждый месяц! Комиссию не брало,//)
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Додано: Чет 06 бер, 2025 19:31
А в ПУМБі до якого числа потрібно погасити заборгованість ?
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