Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 бер, 2025 20:00
asti написав:
Так я уже палюбЭ должен Алке сотню или если
до конца марта
кредит погашу - то нет?
Если на РД будет общая задолженность (и грейс тут не котируется!) от 20 грн, то начислят РКО в 100 грн
У Пакетки (Вайта) там другой подход
ПС. А шо це ви по "
конец марта
"?!! У Алки долги платятся в РД, и у каждого это своё ОСОБЕННОЕ число месяца, которое соответствует дате заключения договора. Она есть в описании кредсчета.
Востаннє редагувалось
Amethyst
в Чет 06 бер, 2025 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:06
Amethyst написав: asti написав:
Так я уже палюбЭ должен Алке сотню или если до конца марта кредит погашу - то нет?
Если на РД будет общая задолженность (и грейс тут не котируется!) от 20 грн, то начислят РКО в 100 грн
У Пакетки (Вайта) там другой подход
А когда у Аллы расчетная дата? - последний день месяца или в зависимости от даты открытия продукта.
У меня - сегодня, 6 число//)
asti
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:11
asti написав:
А когда у Аллы расчетная дата? - последний день месяца или в зависимости от даты открытия продукта.
У меня - сегодня, 6 число//)
Дата активации карты.
Подивитися розрахункову дату за кредитною карткою в Sense SuperApp
Если сотку ещё не начислили, значит можно ещё успеть отпетлять.
moveton
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:11
asti написав:
У меня - сегодня, 6 число
Ну воот, т.е. до 18:00 6-го вы проанализируете задолженность и примете решение гасить полностью под 0 или только грейс с последующим начислением 100грн и 0.01% годовых за пользование грейсом
..... и ото 30-е у вас превращается в нормальный такой запасик в +6дн... на Швидком ))
Amethyst
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:18
angra написав:
А в ПУМБі до якого числа потрібно погасити заборгованість ?
Скоріше за все, до 30го числа, якщо ця кредитка отримана за останні 3 роки.
Раніше були дати: 10, 20 і 30 числа.
І це важливо:
не просто останній день міс, а саме 30-те, навіть якщо в міс є і 31
ПС. До речі, дата і час погашення чітко вказані в застосунку!
Amethyst
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:48
Спасибо, глянул, пишет, что заборгованості немає, мінімальний платіж внесено. Але! наступний платіж - 06.03.25...??!
asti
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Додано: Чет 06 бер, 2025 20:53
asti написав:
Спасибо, глянул, пишет, что заборгованості немає, мінімальний платіж внесено. Але! наступний платіж - 06.03.25...??!
Карта чтоль прямо сегодня активирована и сразу взят кредит? Вот даже не знаю, как в таком случае. В полночь будет видно. Но если Дия была сегодня, то оно скорее всего по счёту всё равно не раньше завтрашнего дня проведётся, поэтому по-любому до 6 апреля можно не напрягаться.
moveton
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:29
greenozon написав: Visky написав:
А як відреагували на минуле підняття? Пам'ятаю, на вторинці спочатку реакції не було, далі не відстежував. На первинці вже на наступному аукціоні можуть продавити вгору, на вторинці реакція якщо і буде, то не одразу і почнеться з довгих. Ще й попит великий зараз не стимулює до підвищення
Реакції одразу не було, через певний час підняв Приват,
потім ICU
viewtopic.php?p=5829905#p5829905
i ще Сенс
viewtopic.php?p=5824265#p5824265
решту вроді майже не відреагували
Ну от, через місяць лише довгі, які торгувалися на первинці. Мені не цікаві. Розглядаю лише короткі, з погашенням літо-осінь, а на підвищення по ним сподіватися марно
Visky
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Додано: Чет 06 бер, 2025 21:31
Visky написав:
Розглядаю лише короткі, з погашенням літо-осінь, а на підвищення по ним сподіватися марно
Ничего, зато, когда ставку опустят, то доходность и по коротким у всех уменьшится ещё за день до опускания. Проверено на практике
moveton
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