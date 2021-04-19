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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 779780781782
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:00

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Так я уже палюбЭ должен Алке сотню или если до конца марта кредит погашу - то нет?
Если на РД будет общая задолженность (и грейс тут не котируется!) от 20 грн, то начислят РКО в 100 грн
У Пакетки (Вайта) там другой подход

ПС. А шо це ви по "конец марта"?!! У Алки долги платятся в РД, и у каждого это своё ОСОБЕННОЕ число месяца, которое соответствует дате заключения договора. Она есть в описании кредсчета.
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 06 бер, 2025 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:06

  Amethyst написав:
  asti написав:Так я уже палюбЭ должен Алке сотню или если до конца марта кредит погашу - то нет?
Если на РД будет общая задолженность (и грейс тут не котируется!) от 20 грн, то начислят РКО в 100 грн
У Пакетки (Вайта) там другой подход
А когда у Аллы расчетная дата? - последний день месяца или в зависимости от даты открытия продукта.
У меня - сегодня, 6 число//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:11

  asti написав:А когда у Аллы расчетная дата? - последний день месяца или в зависимости от даты открытия продукта.
У меня - сегодня, 6 число//)

Дата активации карты. Подивитися розрахункову дату за кредитною карткою в Sense SuperApp Если сотку ещё не начислили, значит можно ещё успеть отпетлять.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:11

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:У меня - сегодня, 6 число
Ну воот, т.е. до 18:00 6-го вы проанализируете задолженность и примете решение гасить полностью под 0 или только грейс с последующим начислением 100грн и 0.01% годовых за пользование грейсом
..... и ото 30-е у вас превращается в нормальный такой запасик в +6дн... на Швидком ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:18

  angra написав:А в ПУМБі до якого числа потрібно погасити заборгованість ?
Скоріше за все, до 30го числа, якщо ця кредитка отримана за останні 3 роки.
Раніше були дати: 10, 20 і 30 числа.
І це важливо: не просто останній день міс, а саме 30-те, навіть якщо в міс є і 31 :idea:

ПС. До речі, дата і час погашення чітко вказані в застосунку! :P
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:48

  moveton написав:
  asti написав:А когда у Аллы расчетная дата? - последний день месяца или в зависимости от даты открытия продукта.
У меня - сегодня, 6 число//)

Дата активации карты. Подивитися розрахункову дату за кредитною карткою в Sense SuperApp Если сотку ещё не начислили, значит можно ещё успеть отпетлять.

Спасибо, глянул, пишет, что заборгованості немає, мінімальний платіж внесено. Але! наступний платіж - 06.03.25...??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:53

  asti написав:Спасибо, глянул, пишет, что заборгованості немає, мінімальний платіж внесено. Але! наступний платіж - 06.03.25...??!

Карта чтоль прямо сегодня активирована и сразу взят кредит? Вот даже не знаю, как в таком случае. В полночь будет видно. Но если Дия была сегодня, то оно скорее всего по счёту всё равно не раньше завтрашнего дня проведётся, поэтому по-любому до 6 апреля можно не напрягаться.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:29

  greenozon написав:
  Visky написав:
  greenozon написав:НБУ сьогодні підняв обліковку
+1%

14.5% ==> 15.5%

(по депосертах для банків взагалі лафандер! бабкі із воздуха внатурі)

viewtopic.php?p=5833294&sid=86d1d3b3774cdfa71ea3d641f65d889d#p5833294


робимо ставки панове, які банки перші відреагують по ОВДП %%
(моя думка - Приват)
А як відреагували на минуле підняття? Пам'ятаю, на вторинці спочатку реакції не було, далі не відстежував. На первинці вже на наступному аукціоні можуть продавити вгору, на вторинці реакція якщо і буде, то не одразу і почнеться з довгих. Ще й попит великий зараз не стимулює до підвищення



Реакції одразу не було, через певний час підняв Приват,
потім ICU
viewtopic.php?p=5829905#p5829905
i ще Сенс
viewtopic.php?p=5824265#p5824265
решту вроді майже не відреагували
Ну от, через місяць лише довгі, які торгувалися на первинці. Мені не цікаві. Розглядаю лише короткі, з погашенням літо-осінь, а на підвищення по ним сподіватися марно
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:31

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Розглядаю лише короткі, з погашенням літо-осінь, а на підвищення по ним сподіватися марно

Ничего, зато, когда ставку опустят, то доходность и по коротким у всех уменьшится ещё за день до опускания. Проверено на практике :mrgreen:
moveton
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