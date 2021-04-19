Ну воот, т.е. до 18:00 6-го вы проанализируете задолженность и примете решение гасить полностью под 0 или только грейс с последующим начислением 100грн и 0.01% годовых за пользование грейсом ..... и ото 30-е у вас превращается в нормальный такой запасик в +6дн... на Швидком ))
asti написав:Спасибо, глянул, пишет, что заборгованості немає, мінімальний платіж внесено. Але! наступний платіж - 06.03.25...??!
Карта чтоль прямо сегодня активирована и сразу взят кредит? Вот даже не знаю, как в таком случае. В полночь будет видно. Но если Дия была сегодня, то оно скорее всего по счёту всё равно не раньше завтрашнего дня проведётся, поэтому по-любому до 6 апреля можно не напрягаться.
робимо ставки панове, які банки перші відреагують по ОВДП %% (моя думка - Приват)
А як відреагували на минуле підняття? Пам'ятаю, на вторинці спочатку реакції не було, далі не відстежував. На первинці вже на наступному аукціоні можуть продавити вгору, на вторинці реакція якщо і буде, то не одразу і почнеться з довгих. Ще й попит великий зараз не стимулює до підвищення
asti написав:Спасибо, глянул, пишет, что заборгованості немає, мінімальний платіж внесено. Але! наступний платіж - 06.03.25...??!
Карта чтоль прямо сегодня активирована и сразу взят кредит? Вот даже не знаю, как в таком случае. В полночь будет видно. Но если Дия была сегодня, то оно скорее всего по счёту всё равно не раньше завтрашнего дня проведётся, поэтому по-любому до 6 апреля можно не напрягаться.
Да, всё сегодня! Открыта, активирована и обнулена по кредитному лимиту через Дию//)