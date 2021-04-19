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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 бер, 2025 23:16
moveton написав: Amethyst написав:
Ну так Авангард -- своя рідна-ріднесенька банка ж..
Вот только брокерский счёт конкретного клиента - это не счёт в Авангарде. Это кухня уже самого ICU, как счёт у мобильного оператора, например. Этап замечания транзакции по котловому счёту ICU и на основе этого пополнения личного счёта самый долгий и похоже, что до сих пор ручной.
Amethyst написав:
Гроші от зайшли 5хв тому, всього півгодини шукали після моєї заявки ))
Прискорюються неспішні ))
Реально электровеники стали. Я привык, что очень хорошо, если на следующий день письмо только прочитают.
та нє. портмоне надсилає реєстр, по-ньому і зараховують. може і вручну, але зразу по всім а покриття надходить одним платежем в Авангард від ФК МБК (портмоне). Хоча я думаю там шось таки автоматизовано, бо гроші що СЕП, шо портмоне знаходять десь в 6-7 ранку, це рано, вони в 9 починають працювати, здається
не зря ж вони просять призначення не змінювати
а чого на наступний день – бо зараховують тільки коли вже отримають покриття на рахунок, це і правильно, бо така специфіка роботи, це ж не рітейл
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:55
К слову, я только сейчас понял как удобно покупать бумаги за счёт кредитного лимита - купил бумагу и ждёшь пока вырастет доллар, вырос - сдаешь и гасишь лимит!
И главное - бесплатно!!! 🤗🤗🤗
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