Amethyst написав:Ну так Авангард -- своя рідна-ріднесенька банка ж..
Вот только брокерский счёт конкретного клиента - это не счёт в Авангарде. Это кухня уже самого ICU, как счёт у мобильного оператора, например. Этап замечания транзакции по котловому счёту ICU и на основе этого пополнения личного счёта самый долгий и похоже, что до сих пор ручной.
Amethyst написав:Гроші от зайшли 5хв тому, всього півгодини шукали після моєї заявки )) Прискорюються неспішні ))
Реально электровеники стали. Я привык, что очень хорошо, если на следующий день письмо только прочитают.
та нє. портмоне надсилає реєстр, по-ньому і зараховують. може і вручну, але зразу по всім а покриття надходить одним платежем в Авангард від ФК МБК (портмоне). Хоча я думаю там шось таки автоматизовано, бо гроші що СЕП, шо портмоне знаходять десь в 6-7 ранку, це рано, вони в 9 починають працювати, здається не зря ж вони просять призначення не змінювати
а чого на наступний день – бо зараховують тільки коли вже отримають покриття на рахунок, це і правильно, бо така специфіка роботи, це ж не рітейл
Невже Ви думаєте що правління вищезгаданих банків не знає про цю "схему" - все вони знають і дозволяють це робити бо банку напевно це вигідно з якихось неочевидних причин. Ви краще скажіть, якщо у Приваті купляти ОВДП у п'ятницю то розрахунок у понеділок буде по п'ятничній ціні чи як?!