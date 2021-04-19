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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 780781782783
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:16

  moveton написав:
  Amethyst написав:Ну так Авангард -- своя рідна-ріднесенька банка ж..

Вот только брокерский счёт конкретного клиента - это не счёт в Авангарде. Это кухня уже самого ICU, как счёт у мобильного оператора, например. Этап замечания транзакции по котловому счёту ICU и на основе этого пополнения личного счёта самый долгий и похоже, что до сих пор ручной.

  Amethyst написав:Гроші от зайшли 5хв тому, всього півгодини шукали після моєї заявки ))
Прискорюються неспішні ))

Реально электровеники стали. Я привык, что очень хорошо, если на следующий день письмо только прочитают.


та нє. портмоне надсилає реєстр, по-ньому і зараховують. може і вручну, але зразу по всім а покриття надходить одним платежем в Авангард від ФК МБК (портмоне). Хоча я думаю там шось таки автоматизовано, бо гроші що СЕП, шо портмоне знаходять десь в 6-7 ранку, це рано, вони в 9 починають працювати, здається
не зря ж вони просять призначення не змінювати

а чого на наступний день – бо зараховують тільки коли вже отримають покриття на рахунок, це і правильно, бо така специфіка роботи, це ж не рітейл
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 08:55

К слову, я только сейчас понял как удобно покупать бумаги за счёт кредитного лимита - купил бумагу и ждёшь пока вырастет доллар, вырос - сдаешь и гасишь лимит!
И главное - бесплатно!!! 🤗🤗🤗
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:56

  asti написав:... вырос - сдаешь и гасишь лимит!
И главное - бесплатно!!! 🤗🤗🤗

А не вырос - сдаешь и тоже гасишь лимит. Главное что безплатно
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:18

  angra написав:
  asti написав:... вырос - сдаешь и гасишь лимит!
И главное - бесплатно!!! 🤗🤗🤗

А не вырос - сдаешь и тоже гасишь лимит. Главное что безплатно

Всё может быть! Вы, я знаю, тоже эту бесплатную тему юзаете: ПУМБ, Сенс, Приват... ху элс?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:23

  asti написав:
  angra написав:
  asti написав:... вырос - сдаешь и гасишь лимит!
И главное - бесплатно!!! 🤗🤗🤗

А не вырос - сдаешь и тоже гасишь лимит. Главное что безплатно

Всё может быть! Вы, я знаю, тоже эту бесплатную тему юзаете: ПУМБ, Сенс, Приват... ху элс?

гроші тишу люблять. Навіщо трезвонити що ви там юзаєте та ще й схему малювати. Мабуть хочете, щоб прикрили лавочку. Чи вирішили похвастатися на форумиі. Не розумію мети вашої писанини.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:44

Невже Ви думаєте що правління вищезгаданих банків не знає про цю "схему" - все вони знають і дозволяють це робити бо банку напевно це вигідно з якихось неочевидних причин.
Ви краще скажіть, якщо у Приваті купляти ОВДП у п'ятницю то розрахунок у понеділок буде по п'ятничній ціні чи як?!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:45

  asti написав:Ви краще скажіть, якщо у Приваті купляти ОВДП у п'ятницю то розрахунок у понеділок буде по п'ятничній ціні чи як?!

Розрахунок у понеділок буде по понеділочній ціні. Про що й сам Приват пише на https://next.privat24.ua/bonds/list - "Актуально на 10.03.2025"
ramzes4
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