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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:09
Дюрі-бачі написав:asti
Якщо суми більше 150 тис., то можуть бути проблеми з переказом між банками. Тому я б повертав в банк в якому кредит. При малих сумах не важливо.
Дякую, в мене таких лімітів поки немає...
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:23
Дюрі-бачі написав:asti
Якщо суми більше 150 тис., то можуть бути проблеми з переказом між банками. Тому я б повертав в банк в якому кредит. При малих сумах не важливо.
А підкажіть з досвіду
на швидкість зарахування це якось впливає?
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:29
asti написав:
Невже Ви думаєте що правління вищезгаданих банків не знає про цю "схему" - все вони знають і дозволяють це робити бо банку напевно це вигідно з якихось неочевидних причин.
Ви краще скажіть, якщо у Приваті купляти ОВДП у п'ятницю то розрахунок у понеділок буде по п'ятничній ціні чи як?!
Я пам'ятаю коли появились конвертаційні депозити то знавці знайшли якусь лазєйку де можна було кошти крутити не 3 місяці а набагато швидше. Але як тільки на форумі розкочегарили цю тему, то банки швидко показали хто є ху. Банки то знають але поки немає масового зловживання то дозволяють, але як правильно тут пишуть в любий момент може статись упсс, тому дійсно краще тихенько користуватись шансом і надіятись
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