asti написав:Невже Ви думаєте що правління вищезгаданих банків не знає про цю "схему" - все вони знають і дозволяють це робити бо банку напевно це вигідно з якихось неочевидних причин. Ви краще скажіть, якщо у Приваті купляти ОВДП у п'ятницю то розрахунок у понеділок буде по п'ятничній ціні чи як?!
Я пам'ятаю коли появились конвертаційні депозити то знавці знайшли якусь лазєйку де можна було кошти крутити не 3 місяці а набагато швидше. Але як тільки на форумі розкочегарили цю тему, то банки швидко показали хто є ху. Банки то знають але поки немає масового зловживання то дозволяють, але як правильно тут пишуть в любий момент може статись упсс, тому дійсно краще тихенько користуватись шансом і надіятись
asti написав:Невже Ви думаєте що правління вищезгаданих банків не знає про цю "схему" - все вони знають і дозволяють це робити бо банку напевно це вигідно з якихось неочевидних причин. Ви краще скажіть, якщо у Приваті купляти ОВДП у п'ятницю то розрахунок у понеділок буде по п'ятничній ціні чи як?!
Я пам'ятаю коли появились конвертаційні депозити то знавці знайшли якусь лазєйку де можна було кошти крутити не 3 місяці а набагато швидше. Але як тільки на форумі розкочегарили цю тему, то банки швидко показали хто є ху. Банки то знають але поки немає масового зловживання то дозволяють, але як правильно тут пишуть в любий момент може статись упсс, тому дійсно краще тихенько користуватись шансом і надіятись
Цікаво, як саме це робилося, напишіть, все одно вже прикрили
Сколько пишешь в личку, сколько просишь этих неадекватов держать язык за зубами - нихрена не доходит... И каждый раз найдется какой-то лось в оппозиции, типа "А шо тут такого, банки все знают..." Без такого зоопарка рогатого люди нормально себе копейку зарабатывают годами, но стоит прийти на ветку недоделанным оленям и понеслась! Заткните свои рты и засуньте свои языки в ж@пу