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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 782783784785>
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:09

  Дюрі-бачі написав:asti Якщо суми більше 150 тис., то можуть бути проблеми з переказом між банками. Тому я б повертав в банк в якому кредит. При малих сумах не важливо.
Дякую, в мене таких лімітів поки немає...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:23

  Дюрі-бачі написав:asti Якщо суми більше 150 тис., то можуть бути проблеми з переказом між банками. Тому я б повертав в банк в якому кредит. При малих сумах не важливо.
А підкажіть з досвіду
на швидкість зарахування це якось впливає?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:29

  asti написав:Невже Ви думаєте що правління вищезгаданих банків не знає про цю "схему" - все вони знають і дозволяють це робити бо банку напевно це вигідно з якихось неочевидних причин.
Ви краще скажіть, якщо у Приваті купляти ОВДП у п'ятницю то розрахунок у понеділок буде по п'ятничній ціні чи як?!

Я пам'ятаю коли появились конвертаційні депозити то знавці знайшли якусь лазєйку де можна було кошти крутити не 3 місяці а набагато швидше. Але як тільки на форумі розкочегарили цю тему, то банки швидко показали хто є ху. Банки то знають але поки немає масового зловживання то дозволяють, але як правильно тут пишуть в любий момент може статись упсс, тому дійсно краще тихенько користуватись шансом і надіятись
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:20

  ramzes4 написав:
  asti написав:Ви краще скажіть, якщо у Приваті купляти ОВДП у п'ятницю то розрахунок у понеділок буде по п'ятничній ціні чи як?!

Розрахунок у понеділок буде по понеділочній ціні. Про що й сам Приват пише на https://next.privat24.ua/bonds/list - "Актуально на 10.03.2025"

Розрахунок йде по ціні за якою зроблена заявка. Можна сказати, що ПБ ставить ціну розрахунку наступного роб. дня, наперед
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:23

  angra написав:
  asti написав:Невже Ви думаєте що правління вищезгаданих банків не знає про цю "схему" - все вони знають і дозволяють це робити бо банку напевно це вигідно з якихось неочевидних причин.
Ви краще скажіть, якщо у Приваті купляти ОВДП у п'ятницю то розрахунок у понеділок буде по п'ятничній ціні чи як?!

Я пам'ятаю коли появились конвертаційні депозити то знавці знайшли якусь лазєйку де можна було кошти крутити не 3 місяці а набагато швидше. Але як тільки на форумі розкочегарили цю тему, то банки швидко показали хто є ху. Банки то знають але поки немає масового зловживання то дозволяють, але як правильно тут пишуть в любий момент може статись упсс, тому дійсно краще тихенько користуватись шансом і надіятись

Цікаво, як саме це робилося, напишіть, все одно вже прикрили
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:36

Який МСС виставляє Дія при купівлі?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:50

Сколько пишешь в личку, сколько просишь этих неадекватов держать язык за зубами - нихрена не доходит... И каждый раз найдется какой-то лось в оппозиции, типа "А шо тут такого, банки все знают..." Без такого зоопарка рогатого люди нормально себе копейку зарабатывают годами, но стоит прийти на ветку недоделанным оленям и понеслась! Заткните свои рты и засуньте свои языки в ж@пу
de Montaigne
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:20

  Visky написав:Який МСС виставляє Дія при купівлі?

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Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:26

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:А підкажіть з досвіду
на швидкість зарахування це якось впливає?

Швидкість залежить від "утримувача" ОВДП. Але різниця зазвичай в кілька годин, максимум 1 доба. Для мене це не є критичним...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:53

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:А підкажіть з досвіду
на швидкість зарахування це якось впливає?

Швидкість залежить від "утримувача" ОВДП. Але різниця зазвичай в кілька годин, максимум 1 доба. Для мене це не є критичним...

Я так розумію що банки-хранителі швидше зараховують ніж брокери на кшталт ІСU?
asti
 
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