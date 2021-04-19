Смотря что считать засчитыванием. Например, ICU на свой собственный счёт добавляет на полусутки позже, чем то же погашение через тот же ICU заходит на еПидтримку.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:04
Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:05
Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:14
angra Може хтось допускав розрив договору.
А ще була можливість замість відкриття нового депо поповнювати минуломісячні новою пайкою з валютообміну.
В Райфі була можливість замість депо вибрати зарах на карту, закрити карту і отримати в касі $, все без коміс.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:34
Re: Ринок ОВДП
Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:51
Угу. Потому, что считает не с сегодня, а с того дня, когда будет покупка. Дней выходит до погашения меньше - доходность выше. Сейчас для Макеевки с погашением 12.03 разница почти в три раза из за того, что дней мало осталось, поэтому вот эти плюс три дня - это очень много. Но продаёт ли дороже? В Привате можно, например, подать заявку в пятницу, а деньги на карту закинуть вечером воскресенья? Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки?
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