Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:17

ramzes4 написав: moveton написав: Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки? Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки?

Требует, да Требует, да

Тогда он, конечно, со своей доходностью лукавит, пусть и нельзя сказать, что совсем уж врёт. Формально, после подачи заявки можно деньги куда-то перебросить и потом вернуть, но кто ж это с приватовскими комисами на переводы делать будет?Бывает. Значит, как обычно, смотрим на цену и считаем сами по той формуле, что для себя считаем правильной. Тут больше печально, чтотак не делают, а тупо показывают доходность, которую продавец насчитал. Поэтому и там по столбику доходности не сравнить. Впрочем, а оно надо? Берём, где дешевле, и всё. А кто бегает и кричит, что Приват, в отличие от остальных, поднял доходность и в нём покупать выгоднее - пусть верит и покупает. Привату тоже нужно с кого-то жить