angra Може хтось допускав розрив договору. А ще була можливість замість відкриття нового депо поповнювати минуломісячні новою пайкою з валютообміну. В Райфі була можливість замість депо вибрати зарах на карту, закрити карту і отримати в касі $, все без коміс.
Ой+ написав:В привата своя арихметика - продає овдп дорожче за конкурентів у дії, але дохідність вказує вищу.
Угу. Потому, что считает не с сегодня, а с того дня, когда будет покупка. Дней выходит до погашения меньше - доходность выше. Сейчас для Макеевки с погашением 12.03 разница почти в три раза из за того, что дней мало осталось, поэтому вот эти плюс три дня - это очень много. Но продаёт ли дороже? В Привате можно, например, подать заявку в пятницу, а деньги на карту закинуть вечером воскресенья? Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки?
moveton написав:Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки?
Требует, да
Тогда он, конечно, со своей доходностью лукавит, пусть и нельзя сказать, что совсем уж врёт. Формально, после подачи заявки можно деньги куда-то перебросить и потом вернуть, но кто ж это с приватовскими комисами на переводы делать будет?
Бывает. Значит, как обычно, смотрим на цену и считаем сами по той формуле, что для себя считаем правильной. Тут больше печально, что известные агрегаторы так не делают, а тупо показывают доходность, которую продавец насчитал. Поэтому и там по столбику доходности не сравнить. Впрочем, а оно надо? Берём, где дешевле, и всё. А кто бегает и кричит, что Приват, в отличие от остальных, поднял доходность и в нём покупать выгоднее - пусть верит и покупает. Привату тоже нужно с кого-то жить
Короче скупился в Привате на 75к кредитных - 30 бумаг по 18.06.25 на сайте самого Привата и 40 по 01.10.25 через Дию и Укргазбанк - выплата на Укргазовскую Е-пидтримку. Не знаю, правильно я поступил или нет. Действовал по принципу: все побежали и я побежал! Для меня это не особо важные суммы - я в Январе-феврале вывел из Пивня больше миллиона частями - боялся финмона после погашения 204150. Теперь пытаюсь компенсировать.