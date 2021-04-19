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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:04

  asti написав:Я так розумію що банки-хранителі швидше зараховують ніж брокери на кшталт ІСU?

Смотря что считать засчитыванием. Например, ICU на свой собственный счёт добавляет на полусутки позже, чем то же погашение через тот же ICU заходит на еПидтримку.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:05

  Visky написав:Цікаво, як саме це робилося, напишіть, все одно вже прикрили

Та я толком не пам'ятаю що там до чого так як сам не встиг скористатись , але пам'ятаю що банки чи НБУ роздуплились після того як на форумі почали обсмоктувати таку халяву.
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:14

angra Може хтось допускав розрив договору.
А ще була можливість замість відкриття нового депо поповнювати минуломісячні новою пайкою з валютообміну.
В Райфі була можливість замість депо вибрати зарах на карту, закрити карту і отримати в касі $, все без коміс.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:34

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Можна сказати, що ПБ ставить ціну розрахунку наступного роб. дня, наперед

В привата своя арихметика - продає овдп дорожче за конкурентів у дії, але дохідність вказує вищу.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:51

  Ой+ написав:В привата своя арихметика - продає овдп дорожче за конкурентів у дії, але дохідність вказує вищу.

Угу. Потому, что считает не с сегодня, а с того дня, когда будет покупка. Дней выходит до погашения меньше - доходность выше. Сейчас для Макеевки с погашением 12.03 разница почти в три раза из за того, что дней мало осталось, поэтому вот эти плюс три дня - это очень много. Но продаёт ли дороже? В Привате можно, например, подать заявку в пятницу, а деньги на карту закинуть вечером воскресенья? Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 15:57

  moveton написав:Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки?

Требует, да
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:17

  ramzes4 написав:
  moveton написав:Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки?

Требует, да

Тогда он, конечно, со своей доходностью лукавит, пусть и нельзя сказать, что совсем уж врёт. Формально, после подачи заявки можно деньги куда-то перебросить и потом вернуть, но кто ж это с приватовскими комисами на переводы делать будет?

Бывает. Значит, как обычно, смотрим на цену и считаем сами по той формуле, что для себя считаем правильной. Тут больше печально, что известные агрегаторы так не делают, а тупо показывают доходность, которую продавец насчитал. Поэтому и там по столбику доходности не сравнить. Впрочем, а оно надо? Берём, где дешевле, и всё. А кто бегает и кричит, что Приват, в отличие от остальных, поднял доходность и в нём покупать выгоднее - пусть верит и покупает. Привату тоже нужно с кого-то жить :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:53

Короче скупился в Привате на 75к кредитных - 30 бумаг по 18.06.25 на сайте самого Привата и 40 по 01.10.25 через Дию и Укргазбанк - выплата на Укргазовскую Е-пидтримку.
Не знаю, правильно я поступил или нет.
Действовал по принципу: все побежали и я побежал!
Для меня это не особо важные суммы - я в Январе-феврале вывел из Пивня больше миллиона частями - боялся финмона после погашения 204150. Теперь пытаюсь компенсировать.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:51

Підкажіть, як швидко Кінто зараховує виплати?
Visky
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  #<1 ... 782783784785
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