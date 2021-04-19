angra Може хтось допускав розрив договору. А ще була можливість замість відкриття нового депо поповнювати минуломісячні новою пайкою з валютообміну. В Райфі була можливість замість депо вибрати зарах на карту, закрити карту і отримати в касі $, все без коміс.
Ой+ написав:В привата своя арихметика - продає овдп дорожче за конкурентів у дії, але дохідність вказує вищу.
Угу. Потому, что считает не с сегодня, а с того дня, когда будет покупка. Дней выходит до погашения меньше - доходность выше. Сейчас для Макеевки с погашением 12.03 разница почти в три раза из за того, что дней мало осталось, поэтому вот эти плюс три дня - это очень много. Но продаёт ли дороже? В Привате можно, например, подать заявку в пятницу, а деньги на карту закинуть вечером воскресенья? Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки?
moveton написав:Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки?
Требует, да
Тогда он, конечно, со своей доходностью лукавит, пусть и нельзя сказать, что совсем уж врёт. Формально, после подачи заявки можно деньги куда-то перебросить и потом вернуть, но кто ж это с приватовскими комисами на переводы делать будет?
Бывает. Значит, как обычно, смотрим на цену и считаем сами по той формуле, что для себя считаем правильной. Тут больше печально, что известные агрегаторы так не делают, а тупо показывают доходность, которую продавец насчитал. Поэтому и там по столбику доходности не сравнить. Впрочем, а оно надо? Берём, где дешевле, и всё. А кто бегает и кричит, что Приват, в отличие от остальных, поднял доходность и в нём покупать выгоднее - пусть верит и покупает. Привату тоже нужно с кого-то жить
Короче скупился в Привате на 75к кредитных - 30 бумаг по 18.06.25 на сайте самого Привата и 40 по 01.10.25 через Дию и Укргазбанк - выплата на Укргазовскую Е-пидтримку. Не знаю, правильно я поступил или нет. Действовал по принципу: все побежали и я побежал! Для меня это не особо важные суммы - я в Январе-феврале вывел из Пивня больше миллиона частями - боялся финмона после погашения 204150. Теперь пытаюсь компенсировать.
moveton написав:Или он требует, чтобы уже на карте были в момент подачи заявки?
Требует, да
Тогда он, конечно, со своей доходностью лукавит, пусть и нельзя сказать, что совсем уж врёт. Формально, после подачи заявки можно деньги куда-то перебросить и потом вернуть, но кто ж это с приватовскими комисами на переводы делать будет?
Бывает. Значит, как обычно, смотрим на цену и считаем сами по той формуле, что для себя считаем правильной. Тут больше печально, что известные агрегаторы так не делают, а тупо показывают доходность, которую продавец насчитал. Поэтому и там по столбику доходности не сравнить. Впрочем, а оно надо? Берём, где дешевле, и всё. А кто бегает и кричит, что Приват, в отличие от остальных, поднял доходность и в нём покупать выгоднее - пусть верит и покупает. Привату тоже нужно с кого-то жить
Ну от, тому варто користуватися не показниками надутої дохідності за Вашим посиланням, а табличкою безвісті зниклого колеги mustbe, бо вона загалом функціонує і без нього. Там лише порівняння по SIM, без довкладання по YTM, але видно чисту, реальну дохідність. YTMовські також можна порівнювати між собою.
Помітив, що Приват виставляє нову ціну для наступного розрахункового дня о 9 год, ICU і Сенс о 16:30, КІНТО о 17:30. Прошу поправити мене, якщо помилився і доповнити часом інших продавців