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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 02:07

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Ну от, тому варто користуватися не показниками надутої дохідності за Вашим посиланням, а табличкою безвісті зниклого колеги mustbe, бо вона загалом функціонує і без нього. Там лише порівняння по SIM, без довкладання по YTM, але видно чисту, реальну дохідність. YTMовські також можна порівнювати між собою.

Вот эту? Я её тоже перепроверял перед своим постом. По Привату показывает такую же дутую доходность. Может ещё и какая-то третья есть, но в этих смотреть пригодно только цену, а доходность считать нужно самостоятельно. Не мега задача, но надо иметь в виду, что половина колонок таблицы ни о чём.

  Visky написав:Сенс о 16:30,

Тут верно, причём, как для цены покупки, так и для цены продажи, но скоро это изменится:
Раді повідомити, що ми працюємо над синхронізацією часу перерахунку цін та обробки угод у депозитарії ⏳📊

🔹 Що це означає?
Угоди купівлі/продажу ОВДП будуть виконуватися за ціною поточного дня до 17:30, а після цього часу – вже наступного робочого дня. (Зараз перерахунок цін відбувається о 16:30, а обробка угод в депозитарії триває до 17:40 у робочі дні).

📈 Що зміниться для вас?
Після впровадження змін, у вас буде можливість купувати облігації по ціні поточного дня протягом більшого періоду часу (+1 година) 🕒💰

🔧 Коли очікувати?
Зараз це нововведення ще в роботі, але ми плануємо впровадити його вже найближчими тижнями! 🚀
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 02:34

moveton Бо Ви юзаєте "Доход", вона декларована, дута, а треба Колонку "Чист". Натисніть на неї пару разів і відсортирується ранжир чистого прибутку!
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Visky
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  #<1 ... 783784785786
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