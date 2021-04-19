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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 02:07

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Ну от, тому варто користуватися не показниками надутої дохідності за Вашим посиланням, а табличкою безвісті зниклого колеги mustbe, бо вона загалом функціонує і без нього. Там лише порівняння по SIM, без довкладання по YTM, але видно чисту, реальну дохідність. YTMовські також можна порівнювати між собою.

Вот эту? Я её тоже перепроверял перед своим постом. По Привату показывает такую же дутую доходность. Может ещё и какая-то третья есть, но в этих смотреть пригодно только цену, а доходность считать нужно самостоятельно. Не мега задача, но надо иметь в виду, что половина колонок таблицы ни о чём.

  Visky написав:Сенс о 16:30,

Тут верно, причём, как для цены покупки, так и для цены продажи, но скоро это изменится:
Раді повідомити, що ми працюємо над синхронізацією часу перерахунку цін та обробки угод у депозитарії ⏳📊

🔹 Що це означає?
Угоди купівлі/продажу ОВДП будуть виконуватися за ціною поточного дня до 17:30, а після цього часу – вже наступного робочого дня. (Зараз перерахунок цін відбувається о 16:30, а обробка угод в депозитарії триває до 17:40 у робочі дні).

📈 Що зміниться для вас?
Після впровадження змін, у вас буде можливість купувати облігації по ціні поточного дня протягом більшого періоду часу (+1 година) 🕒💰

🔧 Коли очікувати?
Зараз це нововведення ще в роботі, але ми плануємо впровадити його вже найближчими тижнями! 🚀
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 02:34

moveton Бо Ви юзаєте "Доход", вона декларована, дута, а треба Колонку "Чист". Натисніть на неї пару разів і відсортирується ранжир чистого прибутку!
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Visky
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 10:30

Для цели погашения в грейсе может быть ситуация когда Приват выставит очень низкую цену покупки овгз на себя или вообще откажется выкупать и тогда есть риск выхода из Грейс периода? Или лучше не играться с досрочными погашения с целью не выхода из Грейс периода?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:05

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:тогда есть риск
Да есть риск, шо завтра обЪявят роллап и перенесут погашение всех оближек на неопределенный срок :mrgreen:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:43

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть, якщо купив через Дію в Сенсі, два рази по 30 паперів. Хочу продати, чи зможу продати 1 шт? чи тільки по 30 шт?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:47

  ukr0014959 написав:Підкажіть, якщо купив через Дію в Сенсі, два рази по 30 паперів. Хочу продати, чи зможу продати 1 шт? чи тільки по 30 шт?


Можна продавати від 1 шт
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 11:49

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:или вообще откажется выкупать


малоймовірно
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 12:29

  asti написав:Короче скупился в Привате на 75к кредитных - 30 бумаг по 18.06.25 на сайте самого Привата и 40 по 01.10.25 через Дию и Укргазбанк - выплата на Укргазовскую Е-пидтримку.

Укргазбанк через ЕКО-кредитку оплачивали?
Inter
 
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  #<1 ... 783784785786
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