Visky написав:Ну от, тому варто користуватися не показниками надутої дохідності за Вашим посиланням, а табличкою безвісті зниклого колеги mustbe, бо вона загалом функціонує і без нього. Там лише порівняння по SIM, без довкладання по YTM, але видно чисту, реальну дохідність. YTMовські також можна порівнювати між собою.
Вот эту? Я её тоже перепроверял перед своим постом. По Привату показывает такую же дутую доходность. Может ещё и какая-то третья есть, но в этих смотреть пригодно только цену, а доходность считать нужно самостоятельно. Не мега задача, но надо иметь в виду, что половина колонок таблицы ни о чём.
Раді повідомити, що ми працюємо над синхронізацією часу перерахунку цін та обробки угод у депозитарії ⏳📊
🔹 Що це означає? Угоди купівлі/продажу ОВДП будуть виконуватися за ціною поточного дня до 17:30, а після цього часу – вже наступного робочого дня. (Зараз перерахунок цін відбувається о 16:30, а обробка угод в депозитарії триває до 17:40 у робочі дні).
📈 Що зміниться для вас? Після впровадження змін, у вас буде можливість купувати облігації по ціні поточного дня протягом більшого періоду часу (+1 година) 🕒💰
🔧 Коли очікувати? Зараз це нововведення ще в роботі, але ми плануємо впровадити його вже найближчими тижнями! 🚀
Для цели погашения в грейсе может быть ситуация когда Приват выставит очень низкую цену покупки овгз на себя или вообще откажется выкупать и тогда есть риск выхода из Грейс периода? Или лучше не играться с досрочными погашения с целью не выхода из Грейс периода?