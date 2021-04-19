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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 784785786787
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:20

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:СРСР теж не виплатив в строк за військовими, до- і післявоєнними внутрішніми, погашав через 20-30 років


Раджу вам тоді не купувати ОВДП у Привата через описані вами ж історичні приклади
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:22

  asti написав:
  Inter написав:
  asti написав:Короче скупился в Привате на 75к кредитных - 30 бумаг по 18.06.25 на сайте самого Привата и 40 по 01.10.25 через Дию и Укргазбанк - выплата на Укргазовскую Е-пидтримку.

Укргазбанк через ЕКО-кредитку оплачивали?

Я видимо неправильно сформулировал, я скупился
на приватовские, а не в Привате - скуплялся я в Дии//)

А то я попробовал через ЕКО-кредитку Укргазбанк. Не проходит платеж.
Inter
 
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  #<1 ... 784785786787
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