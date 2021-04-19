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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:20
Visky написав:
СРСР теж не виплатив в строк за військовими, до- і післявоєнними внутрішніми, погашав через 20-30 років
Раджу вам тоді не купувати ОВДП у Привата через описані вами ж історичні приклади
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Додано: Суб 08 бер, 2025 15:22
asti написав: Inter написав: asti написав:
Короче скупился в Привате на 75к кредитных - 30 бумаг по 18.06.25 на сайте самого Привата и 40 по 01.10.25 через Дию и Укргазбанк - выплата на Укргазовскую Е-пидтримку.
Укргазбанк через ЕКО-кредитку оплачивали?
Я видимо неправильно сформулировал, я скупился
на приватовские, а не в Привате - скуплялся я в Дии//)
А то я попробовал через ЕКО-кредитку Укргазбанк. Не проходит платеж.
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