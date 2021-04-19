|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:20
Visky написав:
СРСР теж не виплатив в строк за військовими, до- і післявоєнними внутрішніми, погашав через 20-30 років
Раджу вам тоді не купувати ОВДП у Привата через описані вами ж історичні приклади
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:22
asti написав: Inter написав: asti написав:
Короче скупился в Привате на 75к кредитных - 30 бумаг по 18.06.25 на сайте самого Привата и 40 по 01.10.25 через Дию и Укргазбанк - выплата на Укргазовскую Е-пидтримку.
Укргазбанк через ЕКО-кредитку оплачивали?
Я видимо неправильно сформулировал, я скупился
на приватовские, а не в Привате - скуплялся я в Дии//)
А то я попробовал через ЕКО-кредитку Укргазбанк. Не проходит платеж.
-
Inter
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 02.10.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:35
Visky написав: Navegantes написав: Алексей77 написав:
или вообще откажется выкупать
малоймовірно
Якщо відмовились по ОЗДП, то що заважає по ОВДП? Ще й "міжнародні партнери" підтримують.
СРСР теж не виплатив в строк за військовими, до- і післявоєнними внутрішніми, погашав через 20-30 років
Я про державу і ризики, що вже про Приват, це його право
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1403
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:43
[/quote]Я про державу і ризики, що вже про Приват, це його право[/quote]
Людина питала конкретно про Приват і конкретно про грейс період, це про найближче майбутнє. Так от у найближчому майбутньому немає підстав для Привату відмовлятися купувати у клієнтів ОВДП. Виставляти бажану ціну - так, а просто відмовляти - ні.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:48
Ну якщо вже держава порушить свої зобов'язання переді мною, то чому я не маю права на теж саме перед державою ( Приват, Сенс, Укргаз це ж держава )
-
angra
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:48
Валютні вже достроково купують в мінус, наприклад:
UA4000233134 продають 1_021.65 USD купують 1_011.59 USD
Доводиться їх тримати до погашення.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5107
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 08 бер, 2025 16:07
Navegantes написав:
Людина питала конкретно про Приват і конкретно про грейс період, це про найближче майбутнє. Так от у найближчому майбутньому немає підстав для Привату відмовлятися купувати у клієнтів ОВДП. Виставляти бажану ціну - так, а просто відмовляти - ні.
1. ПБ зробить як йому вигідно, з урах. ринку. і підтримки клієтської лояльності до нього.
2. А Amethyst відповів Людині про загальний держ. ризик, вважайте, що репліка Amethyst-у
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1403
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 08 бер, 2025 17:14
Дюрі-бачі написав:
Валютні вже достроково купують в мінус, наприклад:
UA4000233134 продають 1_021.65 USD купують 1_011.59 USD
Доводиться їх тримати до погашення.
Разве ж это в минус? Минус - это если за покупку ещё доплатить нужно. А тут ещё 1011.59 за бумагу дают.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5243
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|3006
|
|
|1
|2573
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|96026
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|