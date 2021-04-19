[/quote]Я про державу і ризики, що вже про Приват, це його право[/quote]
Людина питала конкретно про Приват і конкретно про грейс період, це про найближче майбутнє. Так от у найближчому майбутньому немає підстав для Привату відмовлятися купувати у клієнтів ОВДП. Виставляти бажану ціну - так, а просто відмовляти - ні.
Navegantes написав:Людина питала конкретно про Приват і конкретно про грейс період, це про найближче майбутнє. Так от у найближчому майбутньому немає підстав для Привату відмовлятися купувати у клієнтів ОВДП. Виставляти бажану ціну - так, а просто відмовляти - ні.
1. ПБ зробить як йому вигідно, з урах. ринку. і підтримки клієтської лояльності до нього. 2. А Amethyst відповів Людині про загальний держ. ризик, вважайте, що репліка Amethyst-у
Для Привату плюс, для клієнта -мінус. З гривневими поки такого великого спреду нема. Той же UA4000230213 продати 1_083.08 UAH купити 1_083.15 UAH
И для клиента плюс. Понятно, что если купить и тут же продать, то это в сумме убыточно, но за продажу денег всё таки дадут, а не возьмут дополнительно. Если есть варианты куда до погашения эти деньги вложить более прибыльно, то вариант досрочной продажи даже финансово выгоден. Вон, с долларами всё то же самое и даже гарантированного погашения нет (хотя... Помнится, вводили депо, где банк обязывался в конце выкупать доллары по курсу НБУ), но продают же "досрочно", хоть оно и "в минус".
Что до спреда, то он на бумагах, если дилер не жадничает, пропорционален сроку до погашения. Естественно, у UA4000230213, которые на днях погасятся, ставят копейки. UA4000233134 нужно сравнивать с гривневыми UA4000230262. Не знаю, как в гривнах посмотреть, но по странице котировок выходит, что по гривневой меньше, но не намного.