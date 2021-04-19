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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 784785786787
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:20

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:СРСР теж не виплатив в строк за військовими, до- і післявоєнними внутрішніми, погашав через 20-30 років


Раджу вам тоді не купувати ОВДП у Привата через описані вами ж історичні приклади
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:22

  asti написав:
  Inter написав:
  asti написав:Короче скупился в Привате на 75к кредитных - 30 бумаг по 18.06.25 на сайте самого Привата и 40 по 01.10.25 через Дию и Укргазбанк - выплата на Укргазовскую Е-пидтримку.

Укргазбанк через ЕКО-кредитку оплачивали?

Я видимо неправильно сформулировал, я скупился
на приватовские, а не в Привате - скуплялся я в Дии//)

А то я попробовал через ЕКО-кредитку Укргазбанк. Не проходит платеж.
Inter
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:35

  Visky написав:
  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:или вообще откажется выкупать

малоймовірно
Якщо відмовились по ОЗДП, то що заважає по ОВДП? Ще й "міжнародні партнери" підтримують.
СРСР теж не виплатив в строк за військовими, до- і післявоєнними внутрішніми, погашав через 20-30 років
Я про державу і ризики, що вже про Приват, це його право
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:43

[/quote]Я про державу і ризики, що вже про Приват, це його право[/quote]

Людина питала конкретно про Приват і конкретно про грейс період, це про найближче майбутнє. Так от у найближчому майбутньому немає підстав для Привату відмовлятися купувати у клієнтів ОВДП. Виставляти бажану ціну - так, а просто відмовляти - ні.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:48

Re: Ринок ОВДП

Ну якщо вже держава порушить свої зобов'язання переді мною, то чому я не маю права на теж саме перед державою ( Приват, Сенс, Укргаз це ж держава )
angra
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:48

Re: Ринок ОВДП

Валютні вже достроково купують в мінус, наприклад:
UA4000233134 продають 1_021.65 USD купують 1_011.59 USD
Доводиться їх тримати до погашення.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 16:07

  Navegantes написав:Людина питала конкретно про Приват і конкретно про грейс період, це про найближче майбутнє. Так от у найближчому майбутньому немає підстав для Привату відмовлятися купувати у клієнтів ОВДП. Виставляти бажану ціну - так, а просто відмовляти - ні.
1. ПБ зробить як йому вигідно, з урах. ринку. і підтримки клієтської лояльності до нього.
2. А Amethyst відповів Людині про загальний держ. ризик, вважайте, що репліка Amethyst-у
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:14

  Дюрі-бачі написав:Валютні вже достроково купують в мінус, наприклад:
UA4000233134 продають 1_021.65 USD купують 1_011.59 USD
Доводиться їх тримати до погашення.

Разве ж это в минус? Минус - это если за покупку ещё доплатить нужно. А тут ещё 1011.59 за бумагу дают.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:37

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Разве ж это в минус?

Для Привату плюс, для клієнта -мінус. З гривневими поки такого великого спреду нема.
Той же UA4000230213 продати 1_083.08 UAH купити 1_083.15 UAH
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 18:50

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:Разве ж это в минус?

Для Привату плюс, для клієнта -мінус. З гривневими поки такого великого спреду нема.
Той же UA4000230213 продати 1_083.08 UAH купити 1_083.15 UAH

И для клиента плюс. Понятно, что если купить и тут же продать, то это в сумме убыточно, но за продажу денег всё таки дадут, а не возьмут дополнительно. Если есть варианты куда до погашения эти деньги вложить более прибыльно, то вариант досрочной продажи даже финансово выгоден. Вон, с долларами всё то же самое и даже гарантированного погашения нет (хотя... Помнится, вводили депо, где банк обязывался в конце выкупать доллары по курсу НБУ), но продают же "досрочно", хоть оно и "в минус".

Что до спреда, то он на бумагах, если дилер не жадничает, пропорционален сроку до погашения. Естественно, у UA4000230213, которые на днях погасятся, ставят копейки. UA4000233134 нужно сравнивать с гривневыми UA4000230262. Не знаю, как в гривнах посмотреть, но по странице котировок выходит, что по гривневой меньше, но не намного.
moveton
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