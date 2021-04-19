Додано: Суб 08 бер, 2025 18:50

Дюрі-бачі написав: moveton написав: Разве ж это в минус? Разве ж это в минус?

Для Привату плюс, для клієнта -мінус. З гривневими поки такого великого спреду нема.

Той же UA4000230213 продати 1_083.08 UAH купити 1_083.15 UAH Для Привату плюс, для клієнта -мінус. З гривневими поки такого великого спреду нема.Той же UA4000230213 продати 1_083.08 UAH купити 1_083.15 UAH

И для клиента плюс. Понятно, что если купить и тут же продать, то это в сумме убыточно, но за продажу денег всё таки дадут, а не возьмут дополнительно. Если есть варианты куда до погашения эти деньги вложить более прибыльно, то вариант досрочной продажи даже финансово выгоден. Вон, с долларами всё то же самое и даже гарантированного погашения нет (хотя... Помнится, вводили депо, где банк обязывался в конце выкупать доллары по курсу НБУ), но продают же "досрочно", хоть оно и "в минус".Что до спреда, то он на бумагах, если дилер не жадничает, пропорционален сроку до погашения. Естественно, у UA4000230213, которые на днях погасятся, ставят копейки. UA4000233134 нужно сравнивать с гривневыми UA4000230262. Не знаю, как в гривнах посмотреть, но повыходит, что по гривневой меньше, но не намного.