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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 08 бер, 2025 19:11
moveton написав:
Что до спреда, то он на бумагах, если дилер не жадничает, пропорционален сроку до погашения. Естественно, у UA4000230213, которые на днях погасятся, ставят копейки. UA4000233134 нужно сравнивать с гривневыми UA4000230262. Не знаю, как в гривнах посмотреть, но по странице котировок выходит, что по гривневой меньше, но не намного.
UA230632, 10/03/2025
Приват
15.50% - 16.75% (1040,57 грн - 1031,11 грн)
У Сенса спред по цьому паперу менший - 1 в.п. (15.25% - 16.25%; 1042,48 грн - 1034,87 грн)
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Додано: Суб 08 бер, 2025 19:26
Visky написав:
1. ПБ зробить як йому вигідно, з урах. ринку. і підтримки клієтської лояльності до нього.
Звісно з урахуванням ринку. Ринок вимагає щоб товар (ОВДП) міг вільно купуватися/продаватися та бути конкурентним.
Приват зараз активно працює над упровадженням купівлі/продажу ОВДП через мобільний додаток.
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- Повідомлень: 163
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 34 раз.
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Профіль
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