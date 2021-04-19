moveton написав:Что до спреда, то он на бумагах, если дилер не жадничает, пропорционален сроку до погашения. Естественно, у UA4000230213, которые на днях погасятся, ставят копейки. UA4000233134 нужно сравнивать с гривневыми UA4000230262. Не знаю, как в гривнах посмотреть, но по странице котировок выходит, что по гривневой меньше, но не намного.
Visky написав:1. ПБ зробить як йому вигідно, з урах. ринку. і підтримки клієтської лояльності до нього.
Звісно з урахуванням ринку. Ринок вимагає щоб товар (ОВДП) міг вільно купуватися/продаватися та бути конкурентним. Приват зараз активно працює над упровадженням купівлі/продажу ОВДП через мобільний додаток.