Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 08 бер, 2025 19:11
moveton написав:
Что до спреда, то он на бумагах, если дилер не жадничает, пропорционален сроку до погашения. Естественно, у UA4000230213, которые на днях погасятся, ставят копейки. UA4000233134 нужно сравнивать с гривневыми UA4000230262. Не знаю, как в гривнах посмотреть, но по странице котировок выходит, что по гривневой меньше, но не намного.
UA230632, 10/03/2025
Приват
15.50% - 16.75% (1040,57 грн - 1031,11 грн)
У Сенса спред по цьому паперу менший - 1 в.п. (15.25% - 16.25%; 1042,48 грн - 1034,87 грн)
Navegantes
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Додано: Суб 08 бер, 2025 19:26
Visky написав:
1. ПБ зробить як йому вигідно, з урах. ринку. і підтримки клієтської лояльності до нього.
Звісно з урахуванням ринку. Ринок вимагає щоб товар (ОВДП) міг вільно купуватися/продаватися та бути конкурентним.
Приват зараз активно працює над упровадженням купівлі/продажу ОВДП через мобільний додаток.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:01
Банк Власний рахунок заблокував оплату кредитними
Вадимка
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:11
Вадимка написав:
Банк Власний рахунок заблокував оплату кредитними
Опять?
10 февраля
же уже запрещал.
moveton
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:24
moveton Не знал.Тут никто не писал.Спасибо
Вадимка
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Додано: Нед 09 бер, 2025 18:41
Вадимка написав: moveton
Не знал.Тут никто не писал.Спасибо
Так тут за тему покупки ОВГЗ за кредитные некоторые сильно огорчаются. Поэтому читаем в других местах и тут стараемся всем известное не разглашать
moveton
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Додано: Пон 10 бер, 2025 05:29
Як зараз з купівлею за кредитні в: А (наче блокує, в мин. році то і коміс могли здерти), моні (як і в А), ТАС (5, вері), АПБ?
Visky
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:19
Приват трохи збільшив дохідність на деякі ЦП.
Збільшив також на ...29264 2025-10-15, яких нема і не було. І нашо така фікція?
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:37
Visky написав:
Як зараз з купівлею за кредитні в: А (наче блокує, в мин. році то і коміс могли здерти), моні (як і в А), ТАС (5, вері), АПБ?
ТАС (вері) дає купити.
Inter
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