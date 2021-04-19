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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 10 бер, 2025 17:20
Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??
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asti
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Додано: Пон 10 бер, 2025 17:22
asti написав:
Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??
Только через Дию
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spiridonwot
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Додано: Пон 10 бер, 2025 17:45
Я так вижу, что бороться с языкатыми дегенератами, которых тупо распирает от желания спалить к херам всю тему, бесполезно... Послушайте, уже не один мудак заскамил здесь на форуме нормальные темы, работающие и приносящие тихий доход нормальным людям. Так было по теме ухода от комиссий за вывод средств из Привата, по теме Укрнафты та и сколько таких тем было накрыто благодаря таким оленям... "Я купиу за крэдытный лимит файни аблигацийи, а хто щэ дасть на шару заробыты дэбилу-ухылянту, бо я такый тупорылый, що нэ можу дизнатыся за цэ окрим як на загал ". И пишешь им в личку, и просишь, и умоляешь - ну что бл... вам сделать, чтоб вы позытыкались уже тут свои рты?
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