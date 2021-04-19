|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 10 бер, 2025 17:20
Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4286
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 10 бер, 2025 17:22
asti написав:
Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??
Только через Дию
-
spiridonwot
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 22.07.21
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 10 бер, 2025 18:11
spiridonwot написав: asti написав:
Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??
Только через Дию
Щиро дякую! 🤗🤗🤗
Можливо, у вас ще є подібні вар'янти - напишіть будь ласка
в лічку щоби дійсно "не палить тєму!"🔥🔥🔥
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4286
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|3021
|
|
|1
|2576
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|96036
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|