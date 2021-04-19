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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 786787788789
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:20

Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:22

  asti написав:Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??

Только через Дию
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 18:11

  spiridonwot написав:
  asti написав:Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??

Только через Дию

Щиро дякую! 🤗🤗🤗
Можливо, у вас ще є подібні вар'янти - напишіть будь ласка
в лічку щоби дійсно "не палить тєму!"🔥🔥🔥
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:28

Сьогодні, велика дата, колеги!

ОВДП: 30 років стійкості та надійності
за 30 років було розміщено

3 300 000 000 000 гривенЬ! :lol:

https://www.mof.gov.ua/uk/news/ovdp_30_ ... nosti-5056
greenozon
 
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