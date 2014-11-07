RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 786787788789
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:20

Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??
asti
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:22

  asti написав:Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??

Только через Дию
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 22.07.21
Подякував: 43 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 18:11

  spiridonwot написав:
  asti написав:Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??

Только через Дию

Щиро дякую! 🤗🤗🤗
Можливо, у вас ще є подібні вар'янти - напишіть будь ласка
в лічку щоби дійсно "не палить тєму!"🔥🔥🔥
asti
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:28

Сьогодні, велика дата, колеги!

ОВДП: 30 років стійкості та надійності
за 30 років було розміщено

3 300 000 000 000 гривенЬ! :lol:

https://www.mof.gov.ua/uk/news/ovdp_30_ ... nosti-5056
greenozon
 
Повідомлень: 16487
З нами з: 01.06.14
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:07

greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 27.04.10
Подякував: 136 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:41

  Visky написав:greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується


Така ось хна для малят:

"30 мая 2014 г. — Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков купив у відділенні "Ощадбанку" 20 казначейських зобов'язань для підтримки армії на 20 тисяч гривень."

07-11-2014

"Попри те, що в Україні уже існує військовий збір, народний депутат, який очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців."
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6694
З нами з: 23.11.14
Подякував: 768 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:47

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується

формально можливість придбання ОВДП приватними інвесторами існувала з моменту їх впровадження, реальна доступність та популярність цього інструменту серед фізичних осіб значно зросла після впровадження цифрових сервісів та спрощення процедур інвестування.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 29.07.22
Подякував: 825 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:48

Re: Ринок ОВДП

  Goodman написав:Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців
шось я таке пам'ятаю на початку 60х минулого століття. Коли ж вже ті комуняки повиздихають :evil:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6180
З нами з: 05.05.21
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
  #<1 ... 786787788789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, M-A-X і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 3021
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2579
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 96036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7888)
10.03.2025 20:48
А-Банк (2190)
10.03.2025 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.