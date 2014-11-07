Visky написав:greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується
Така ось хна для малят:
"30 мая 2014 г. — Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков купив у відділенні "Ощадбанку" 20 казначейських зобов'язань для підтримки армії на 20 тисяч гривень."
07-11-2014
"Попри те, що в Україні уже існує військовий збір, народний депутат, який очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців."
Visky написав:greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується
формально можливість придбання ОВДП приватними інвесторами існувала з моменту їх впровадження, реальна доступність та популярність цього інструменту серед фізичних осіб значно зросла після впровадження цифрових сервісів та спрощення процедур інвестування.