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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 787788789790>
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:20

Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:22

  asti написав:Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??

Только через Дию
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 18:11

  spiridonwot написав:
  asti написав:Нагадайте, Сенс дає купувати за КК у своєму застосунку чи тільки через Дію щоби без комісій??

Только через Дию

Щиро дякую! 🤗🤗🤗
Можливо, у вас ще є подібні вар'янти - напишіть будь ласка
в лічку щоби дійсно "не палить тєму!"🔥🔥🔥
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:28

Сьогодні, велика дата, колеги!

ОВДП: 30 років стійкості та надійності
за 30 років було розміщено

3 300 000 000 000 гривенЬ! :lol:

https://www.mof.gov.ua/uk/news/ovdp_30_ ... nosti-5056
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:07

greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:41

  Visky написав:greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується


Така ось хна для малят:

"30 мая 2014 г. — Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков купив у відділенні "Ощадбанку" 20 казначейських зобов'язань для підтримки армії на 20 тисяч гривень."

07-11-2014

"Попри те, що в Україні уже існує військовий збір, народний депутат, який очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців."
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:47

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується

формально можливість придбання ОВДП приватними інвесторами існувала з моменту їх впровадження, реальна доступність та популярність цього інструменту серед фізичних осіб значно зросла після впровадження цифрових сервісів та спрощення процедур інвестування.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:48

Re: Ринок ОВДП

  Goodman написав:Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців
шось я таке пам'ятаю на початку 60х минулого століття. Коли ж вже ті комуняки повиздихають :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:38

  Дюрі-бачі написав:
  Visky написав:greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується

формально можливість придбання ОВДП приватними інвесторами існувала з моменту їх впровадження, реальна доступність та популярність цього інструменту серед фізичних осіб значно зросла після впровадження цифрових сервісів та спрощення процедур інвестування.


це 1000% правда
я Н років тому тведро рішив почати ОВДП із Привату і........ дуже крупно обламався!

буквально - в відділенні - круглі котячі очі що ви тут несете за пургу, давайте ми вам депошок понавідкриваємо :)

по тел що був на сайті - місяцями ніхто не відзвонював (там можна було заявку залишити)
і ось цей золотий дзвінок настав!
тон яким була надана "консультація" мене прибив нижче плінтуса ...
відчув себе мурахою де динозаври поряд міляьрдами ворочать )))
Тема реально була офігенно важка для людей з вулиці

тут таки конкуренція і цифроівзація дуже сильно бустанули процес
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:42

  Amethyst написав:
  Goodman написав:Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців
шось я таке пам'ятаю на початку 60х минулого століття. Коли ж вже ті комуняки повиздихають :evil:
Одразу вісля 2С війни примушували і не оплатили с строк. За 20-30 років так-сяк погашали по лотереї знецінені папери
Visky
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