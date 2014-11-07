Visky написав:greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується
Така ось хна для малят:
"30 мая 2014 г. — Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков купив у відділенні "Ощадбанку" 20 казначейських зобов'язань для підтримки армії на 20 тисяч гривень."
07-11-2014
"Попри те, що в Україні уже існує військовий збір, народний депутат, який очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців."
Visky написав:greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується
формально можливість придбання ОВДП приватними інвесторами існувала з моменту їх впровадження, реальна доступність та популярність цього інструменту серед фізичних осіб значно зросла після впровадження цифрових сервісів та спрощення процедур інвестування.
Visky написав:greenozon А коли вперше ОВДП були запропоновані укр. громадянам? В статті це замовчується
формально можливість придбання ОВДП приватними інвесторами існувала з моменту їх впровадження, реальна доступність та популярність цього інструменту серед фізичних осіб значно зросла після впровадження цифрових сервісів та спрощення процедур інвестування.
це 1000% правда я Н років тому тведро рішив почати ОВДП із Привату і........ дуже крупно обламався!
буквально - в відділенні - круглі котячі очі що ви тут несете за пургу, давайте ми вам депошок понавідкриваємо
по тел що був на сайті - місяцями ніхто не відзвонював (там можна було заявку залишити) і ось цей золотий дзвінок настав! тон яким була надана "консультація" мене прибив нижче плінтуса ... відчув себе мурахою де динозаври поряд міляьрдами ворочать ))) Тема реально була офігенно важка для людей з вулиці
тут таки конкуренція і цифроівзація дуже сильно бустанули процес