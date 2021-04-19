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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 787788789790
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:51

  greenozon написав:я Н років тому тведро рішив почати ОВДП із Привату і........ дуже крупно обламався!

буквально - в відділенні - круглі котячі очі що ви тут несете за пургу, давайте ми вам депошок понавідкриваємо :)

по тел що був на сайті - місяцями ніхто не відзвонював (там можна було заявку залишити)
і ось цей золотий дзвінок настав!
тон яким була надана "консультація" мене прибив нижче плінтуса ...
відчув себе мурахою де динозаври поряд міляьрдами ворочать )))
Тема реально була офігенно важка для людей з вулиці

тут таки конкуренція і цифроівзація дуже сильно бустанули процес
У них були департаменти з ЦП в Києві і Дніпрі, туди треба було звертатись, причому фізично для заявок на первинці, тел. мало що повідомляли, вторинкою не хотіли займатися, тарифи ПБ були одні з найвищих.
В банкопад хотів мати справу з держбанком, хороші умови були у Укрексіма, але вони відбивались від фізиків, як і Ощад. Як Газ став державним, вибрав його
Visky
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  #<1 ... 787788789790
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