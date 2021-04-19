Додано: Вів 11 бер, 2025 10:51

Amethyst написав: Goodman написав: Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців шось я таке пам'ятаю на початку 60х минулого століття. Коли ж вже ті комуняки повиздихають шось я таке пам'ятаю на початку 60х минулого століття. Коли ж вже ті комуняки повиздихають

Водночас Гетманцев навів приклад Ізраїлю, який у 1970-х роках запровадив обов'язкову військову позику, де 7% від доходу громадян спрямовувались на придбання військових облігацій.

Так, у нас вже є військовий збір (до речі подібний військовий збір, war levy, був і в Ізраїлі).

У Вас чудова пам"ять.Постійні тренування мозу фінансовими потоками роблять добру справу."Однак, на його думку лише ринкових стимулів для мобілізації внутрішніх заощаджень на потреби сил безпеки і оборони може бути недостатньо.“Чи може подібна обов’язкова накопичувальна схема запроваджена в Україні (виключно на військовий час і виключно на фінансування сил безпеки і оборони) – питання глибокої політичної, суспільної і професійної дискусії.Утім звісно – це різні інструменти фінансування військових зусиль, спільного в яких це хіба що обов’язкова участь у сплаті податку або придбанні облігацій”, - зауважив нардеп."