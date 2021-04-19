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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 10 бер, 2025 22:51
greenozon написав:
я Н років тому тведро рішив почати ОВДП із Привату і........ дуже крупно обламався!
буквально - в відділенні - круглі котячі очі що ви тут несете за пургу, давайте ми вам депошок понавідкриваємо
по тел що був на сайті - місяцями ніхто не відзвонював (там можна було заявку залишити)
і ось цей золотий дзвінок настав!
тон яким була надана "консультація" мене прибив нижче плінтуса ...
відчув себе мурахою де динозаври поряд міляьрдами ворочать )))
Тема реально була офігенно важка для людей з вулиці
тут таки конкуренція і цифроівзація дуже сильно бустанули процес
У них були департаменти з ЦП в Києві і Дніпрі, туди треба було звертатись, причому фізично для заявок на первинці, тел. мало що повідомляли, вторинкою не хотіли займатися, тарифи ПБ були одні з найвищих.
В банкопад хотів мати справу з держбанком, хороші умови були у Укрексіма, але вони відбивались від фізиків, як і Ощад. Як Газ став державним, вибрав його
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Visky
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Додано: Вів 11 бер, 2025 10:47
Visky написав:
Одразу вісля 2С війни примушували і не оплатили с строк. За 20-30 років так-сяк погашали по лотереї знецінені папери
Школярем , десь у 80х роках міняв в ощадкассі на рублі.
Все що було , все помінялося. Бабця віддала.
Там у знеціненні злую шутку сиграла реформа 1961 року.
Все, що було потім - пропало, пішло в СБЕРБАНК московії.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 10:51
Amethyst написав: Goodman написав:
Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців
шось я таке пам'ятаю на початку 60х минулого століття. Коли ж вже ті комуняки повиздихають
У Вас чудова пам"ять.
Постійні тренування мозу фінансовими потоками роблять добру справу.
"Однак, на його думку лише ринкових стимулів для мобілізації внутрішніх заощаджень на потреби сил безпеки і оборони може бути недостатньо.Водночас Гетманцев навів приклад Ізраїлю, який у 1970-х роках запровадив обов'язкову військову позику, де 7% від доходу громадян спрямовувались на придбання військових облігацій.
“Чи може подібна обов’язкова накопичувальна схема запроваджена в Україні (виключно на військовий час і виключно на фінансування сил безпеки і оборони) – питання глибокої політичної, суспільної і професійної дискусії. Так, у нас вже є військовий збір (до речі подібний військовий збір, war levy, був і в Ізраїлі).
Утім звісно – це різні інструменти фінансування військових зусиль, спільного в яких це хіба що обов’язкова участь у сплаті податку або придбанні облігацій”, - зауважив нардеп."
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Goodman
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Додано: Вів 11 бер, 2025 21:04
Підкажіть будь ласка, з ІСЮ нормально працювати - читав гроші довго заходять після погашення і фінмон балується.
Є ще якісь підводні камені?
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asti
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Додано: Вів 11 бер, 2025 22:33
asti написав:Підкажіть будь ласка, з ІСЮ нормально працювати - читав гроші довго заходять після погашення і фінмон балується.
Є ще якісь підводні камені?
Нормальна контора , до 400тис фінмоніторити вас не будуть
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lamal
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Додано: Вів 11 бер, 2025 22:46
lamal написав:
asti написав:Підкажіть будь ласка, з ІСЮ нормально працювати - читав гроші довго заходять після погашення і фінмон балується.
Є ще якісь підводні камені?
Нормальна контора , до 400тис фінмоніторити вас не будуть
Файно Дякую! 🤗🤗🤗
А чотириста вони як рахують: за раз, за місяць, за рік??!
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asti
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Додано: Вів 11 бер, 2025 22:54
asti написав:
А чотириста вони як рахують: за раз, за місяць, за рік??!
Поточну суму. Раніше навіть листи приходили з розрахунком:
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
Валюта Ліміт інвестування * Залишок ліміту для інвестування на кінець періоду**
UAH
* Сума підтверджених ГК, доступних для інвестування
** Сума ГК, яку Клієнт може перерахувати Торговцю без необхідності підтвердження їх походження
Тепер треба самому пантрувати в кабінеті.
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Ой+
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Додано: Вів 11 бер, 2025 23:18
Ой+ написав: asti написав:
А чотириста вони як рахують: за раз, за місяць, за рік??!
Поточну суму. Раніше навіть листи приходили з розрахунком:
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
Валюта Ліміт інвестування * Залишок ліміту для інвестування на кінець періоду**
UAH
* Сума підтверджених ГК, доступних для інвестування
** Сума ГК, яку Клієнт може перерахувати Торговцю без необхідності підтвердження їх походження
Тепер треба самому пантрувати в кабінеті.
Ну таке. Напевно краще заздалегідь проконсультуватися у них з цього питання, бо якщо вони лише ОК5 та ОК7 приймають у якості підтвердження - мені нема чого там робити//)
А ще, наскільки я знаю, банки на які кидає гроші ІСЮ при погашенні значно гірше реагують на ці надходження ніж від власних депозитаріїв//)
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asti
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Додано: Вів 11 бер, 2025 23:21
Ой+ написав:
Тепер треба самому пантрувати в кабінеті.
Не уверен насчёт обязательности. Можно. Но бесполезно. Вот ща посмотрел что у меня в новом кабинете:
Ліміт інвестування*
0
Залишок ліміту для інвестування**
0
А у меня точно сильно побольше.
asti написав:
А ще, наскільки я знаю, банки на які кидає гроші ІСЮ при погашенні значно гірше реагують на ці надходження ніж від власних депозитаріїв//)
Откуда такая фантазия? По моему опыту оправдываний перед финмоном в обоих вариантах - абсолютно одинаково.
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moveton
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