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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 бер, 2025 09:27
А подскажите ещё, с Мониной е-пидтрымки бесплатно деньги снимать или тоже 0,9% комиссия - собираюсь на неё ІСЮшные зачислять как вариант.
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asti
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Додано: Сер 12 бер, 2025 09:29
... и чтобы дважды не вставать.
Через МТБ кто-нибудь покупал бумаги - поделитесь опытом плизз!!! (не обязательно за кредитные!)
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asti
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1
Додано: Сер 12 бер, 2025 10:29
asti написав:
А подскажите ещё, с Мониной е-пидтрымки бесплатно деньги снимать или тоже 0,9% комиссия - собираюсь на неё ІСЮшные зачислять как вариант.
0,9
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Ірина_
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