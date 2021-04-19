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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:27

А подскажите ещё, с Мониной е-пидтрымки бесплатно деньги снимать или тоже 0,9% комиссия - собираюсь на неё ІСЮшные зачислять как вариант.
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:29

... и чтобы дважды не вставать.
Через МТБ кто-нибудь покупал бумаги - поделитесь опытом плизз!!! (не обязательно за кредитные!)
asti
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 738 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:29

  asti написав:А подскажите ещё, с Мониной е-пидтрымки бесплатно деньги снимать или тоже 0,9% комиссия - собираюсь на неё ІСЮшные зачислять как вариант.

0,9
24589
 
Повідомлень: 156
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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