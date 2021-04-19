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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:27

А подскажите ещё, с Мониной е-пидтрымки бесплатно деньги снимать или тоже 0,9% комиссия - собираюсь на неё ІСЮшные зачислять как вариант.
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:29

... и чтобы дважды не вставать.
Через МТБ кто-нибудь покупал бумаги - поделитесь опытом плизз!!! (не обязательно за кредитные!)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:29

  asti написав:А подскажите ещё, с Мониной е-пидтрымки бесплатно деньги снимать или тоже 0,9% комиссия - собираюсь на неё ІСЮшные зачислять как вариант.

0,9
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 11:45

Re: Ринок ОВДП

Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 11:53

  WallNutPen написав:Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные :(
Значит скоро и Тазик лавочку прикроет...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:12

  SAndriy1 написав:На странице с лимитами вверху справа есть кнопка "Оновити дані" - тогда появляются реальные цифры. Только вчера заходил проверять и тоже видел вначале нули.

И действительно от такого появились. Чудо-система. Прям вебломка вспомнилась.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:40

  Visky написав:Приват трохи збільшив дохідність на деякі ЦП.
Збільшив також на ...29264 2025-10-15, яких нема і не було. І нашо така фікція?


А відчуття ніби обвалив.
І дуже...
UA4000234363
Прорахувати
Дата погашення
26.02.2026
Ціна за шт.
1 007.25 USD
Дохідність
4.00%
Вид дохідності
YTM

А у Сенсі 1004.38$ і незмінно 4.3%

Того місяця у Приваті було 4.4% -- на 0.1% вище Сенсу.
А овдп до 20.11.25 було 4.25%
Зараз 3.5% 😳🙀😱
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:42

  WallNutPen написав:Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные :(

Щось я відповідних змін у тарифах не побачив. Може, це стосується тільки тих, кому прийшов пушик? :)
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:54

С выплатами, как всегда, тянут до вечера.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:56

Re: Ринок ОВДП

  Порт написав:С выплатами, как всегда, тянут до вечера.

так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?
edgar_po
 
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