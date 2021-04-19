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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 бер, 2025 13:14
edgar_po написав: Порт написав:
С выплатами, как всегда, тянут до вечера.
так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?
Своих у них нет, это лишь посредники.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:22
Порт написав: edgar_po написав: Порт написав:
С выплатами, как всегда, тянут до вечера.
так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?
Своих у них нет, это лишь посредники.
ну то добре. значить вам пояснювати не треба.
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edgar_po
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:29
так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?[/quote]
Своих у них нет, это лишь посредники.[/quote]
ну то добре. значить вам пояснювати не треба.[/quote]
Вас никто не просил обьяснять.
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Порт
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:38
Порт написав:
так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?
Своих у них нет, это лишь посредники.[/quote]
ну то добре. значить вам пояснювати не треба.[/quote]
Вас никто не просил обьяснять.[/quote]
а для чого ваш висер був на форумі?
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edgar_po
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Додано: Сер 12 бер, 2025 14:20
Котрий раз дивуюся Вашим захватом та емоціям??? Задлекларувати можна, але ж там реальні 16,73%. Є ж і папір і з вищою дохідністю
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Додано: Сер 12 бер, 2025 14:48
edgar_po написав: Порт написав:
так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?
Своих у них нет, это лишь посредники.
ну то добре. значить вам пояснювати не треба.[/quote]
Вас никто не просил обьяснять.[/quote]
а для чого ваш висер був на форумі?[/quote]
Не для тебя, быдлан.
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