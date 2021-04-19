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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 789790791792
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:14

  edgar_po написав:
  Порт написав:С выплатами, как всегда, тянут до вечера.

так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?

Своих у них нет, это лишь посредники.
Порт
 
Повідомлень: 1054
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:22

  Порт написав:
  edgar_po написав:
  Порт написав:С выплатами, как всегда, тянут до вечера.

так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?

Своих у них нет, это лишь посредники.

ну то добре. значить вам пояснювати не треба.
edgar_po
 
Повідомлень: 508
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:29

так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?[/quote]
Своих у них нет, это лишь посредники.[/quote]
ну то добре. значить вам пояснювати не треба.[/quote]
Вас никто не просил обьяснять.
Порт
 
Повідомлень: 1054
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:38

  Порт написав:так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?

Своих у них нет, это лишь посредники.[/quote]
ну то добре. значить вам пояснювати не треба.[/quote]
Вас никто не просил обьяснять.[/quote]

а для чого ваш висер був на форумі?
edgar_po
 
Повідомлень: 508
З нами з: 09.04.16
Подякував: 35 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:09

Єдріть калатіть!

18% !

https://uainvest.com.ua/bond/UA4000234223
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:10

  WallNutPen написав:Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные :(

Мені заодно підняла КЛ :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:20

  greenozon написав:Єдріть калатіть!

18% !

https://uainvest.com.ua/bond/UA4000234223

Котрий раз дивуюся Вашим захватом та емоціям??? Задлекларувати можна, але ж там реальні 16,73%. Є ж і папір і з вищою дохідністю
VASH
 
Повідомлень: 645
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:48

  edgar_po написав:
  Порт написав:так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?

Своих у них нет, это лишь посредники.

ну то добре. значить вам пояснювати не треба.[/quote]
Вас никто не просил обьяснять.[/quote]

а для чого ваш висер був на форумі?[/quote]
Не для тебя, быдлан.
Порт
 
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  #<1 ... 789790791792
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