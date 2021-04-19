так Мінфін раніше обіду не погашає ОВДП. Звідки брокери будуть робити виплати? Зі своїх, чи як ви думаєте?[/quote] Своих у них нет, это лишь посредники.[/quote] ну то добре. значить вам пояснювати не треба.[/quote] Вас никто не просил обьяснять.
VASH написав:Задлекларувати можна, але ж там реальні 16,73%. Є ж і папір і з вищою дохідністю
Як у вас вийшло 16.73%? В мене в Сенсі є облігації до 09.02.28, раз в півроку капає 84 грн з 1 облігації, за рік 168 грн з 1000 грн = 16.8% без реінвестування замість 17.25% з реінвестуванням. Зараз вийшли нові облігації під 18% до 09.06.27, круто, але ж Сенс малює 81 грн % раз в півроку, 162 грн на рік з 1 облігації = 16.2%. Виходить, що 17.25% > 18.00%. Якась київська школа економіки чи шо.
VASH написав:Задлекларувати можна, але ж там реальні 16,73%. Є ж і папір і з вищою дохідністю
Як у вас вийшло 16.73%? В мене в Сенсі є облігації до 09.02.28, раз в півроку капає 84 грн з 1 облігації, за рік 168 грн з 1000 грн = 16.8% без реінвестування замість 17.25% з реінвестуванням. Зараз вийшли нові облігації під 18% до 09.06.27, круто, але ж Сенс малює 81 грн % раз в півроку, 162 грн на рік з 1 облігації = 16.2%. Виходить, що 17.25% > 18.00%. Якась київська школа економіки чи шо.
В данном случае, я так подозреваю, что товарищ не считал, а только посмотрел в таблицу mustbe. В ней 170.90 в год насчиталось, а не 162. Возможно, и есть дисконтная компонента. Я не проверял.