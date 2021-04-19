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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:32

moveton, я не дивлюся ніякі таблиці, рахую сам. Конкретно в даному випадку там і близько немає 18%, вони навіть суттєво програють облігаціям з 17.25%. Може це прикол Сенса, я не знаю.
Зараз хом'яки побіжуть таритись на всі гроші під 18%.

п. с. % є за 10.09.25. За сьогоднішнє погашення ще нічого немає.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:45

  Striker написав:moveton, я не дивлюся ніякі таблиці, рахую сам. Конкретно в даному випадку там і близько немає 18%, вони навіть суттєво програють облігаціям з 17.25%. Може це прикол Сенса, я не знаю.
Зараз хом'яки побіжуть таритись на всі гроші під 18%.

https://ukraine.im/ovdp/ Проверенная многими людьми штука. Но, разумеется, каждый вправе считать доходность по-своему.

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moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:48

  Striker написав:moveton, я не дивлюся ніякі таблиці, рахую сам. Конкретно в даному випадку там і близько немає 18%, вони навіть суттєво програють облігаціям з 17.25%. Може це прикол Сенса, я не знаю.
Зараз хом'яки побіжуть таритись на всі гроші під 18%.

п. с. % є за 10.09.25. За сьогоднішнє погашення ще нічого немає.

Якщо врахувати ціну покупки і тривалість від покупки до погашення то 18% перетворюються в 16,73 (1000+81*5-1021,52)*365/(819*10,2152), а 17,25 в 16,33
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:52

  Striker написав:moveton, я не дивлюся ніякі таблиці, рахую сам. Конкретно в даному випадку там і близько немає 18%, вони навіть суттєво програють облігаціям з 17.25%. Може це прикол Сенса, я не знаю.
Зараз хом'яки побіжуть таритись на всі гроші під 18%.

п. с. % є за 10.09.25. За сьогоднішнє погашення ще нічого немає.


Так я на це й звертав увагу занадто емоційному greenozon (що проголошені 18% - маячня. Хто вище б’є – той краще грає)
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:10

  vollena71 написав:Якщо врахувати ціну покупки і тривалість від покупки до погашення то 18% перетворюються в 16,73 (1000+81*5-1021,52)*365/(819*10,2152), а 17,25 в 16,33

Що за цифри в знаменнику, звідки вони? Ціна покупки відіб'ється при першій же виплаті %, вона закладена вже у цю виплату. Далі рахуємо від номіналу.
  moveton написав:https://ukraine.im/ovdp/ Проверенная многими людьми штука. Но, разумеется, каждый вправе считать доходность по-своему.

Що дає ця табличка? Вона показує % з реінвестуванням, а мені цікавий % без реінвестування.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:11

Re: Ринок ОВДП

Обанк с кредітних буде комісія з 13 березня на MCC 6211 та 6012.((
BonKyr
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:12

  Striker написав:За сьогоднішнє погашення ще нічого немає.

Кінто все виплатив, приват зарахував.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:30

  Striker написав:Що дає ця табличка? Вона показує % з реінвестуванням, а мені цікавий % без реінвестування.

Это не табличка. Это калькулятор стандартной доходности YTM. Показывает, что доходность 18% в данном случае таки есть, Сенс всё правильно считает и можно и самому такие расчёты произвести. Т.е., что 18% по этой бумаге нет - это точно не правда. Ну а интересует ли именно такая доходность - это уже другой вопрос. Разумеется, существует и бесконечное множество других функций из многомерной характеристики выплат в попугаи. И все в каком-то смысле "правильные". И у каждого в этих функциях свой интерес.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:38

  WallNutPen написав:Идея прислала пушик что с завтрашнего дня окомишивает покупку финансовых инструментов (МСС 6012 и 6211) за кредитные :(


Як сьогоднішні витрати - ризикувати чи не варто?
V2
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