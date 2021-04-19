moveton, я не дивлюся ніякі таблиці, рахую сам. Конкретно в даному випадку там і близько немає 18%, вони навіть суттєво програють облігаціям з 17.25%. Може це прикол Сенса, я не знаю. Зараз хом'яки побіжуть таритись на всі гроші під 18%.
п. с. % є за 10.09.25. За сьогоднішнє погашення ще нічого немає.
Striker написав:moveton, я не дивлюся ніякі таблиці, рахую сам. Конкретно в даному випадку там і близько немає 18%, вони навіть суттєво програють облігаціям з 17.25%. Може це прикол Сенса, я не знаю. Зараз хом'яки побіжуть таритись на всі гроші під 18%.
Striker написав:moveton, я не дивлюся ніякі таблиці, рахую сам. Конкретно в даному випадку там і близько немає 18%, вони навіть суттєво програють облігаціям з 17.25%. Може це прикол Сенса, я не знаю. Зараз хом'яки побіжуть таритись на всі гроші під 18%.
п. с. % є за 10.09.25. За сьогоднішнє погашення ще нічого немає.
Якщо врахувати ціну покупки і тривалість від покупки до погашення то 18% перетворюються в 16,73 (1000+81*5-1021,52)*365/(819*10,2152), а 17,25 в 16,33
Striker написав:moveton, я не дивлюся ніякі таблиці, рахую сам. Конкретно в даному випадку там і близько немає 18%, вони навіть суттєво програють облігаціям з 17.25%. Може це прикол Сенса, я не знаю. Зараз хом'яки побіжуть таритись на всі гроші під 18%.
п. с. % є за 10.09.25. За сьогоднішнє погашення ще нічого немає.
Так я на це й звертав увагу занадто емоційному greenozon (що проголошені 18% - маячня. Хто вище б’є – той краще грає)
Striker написав:Що дає ця табличка? Вона показує % з реінвестуванням, а мені цікавий % без реінвестування.
Это не табличка. Это калькулятор стандартной доходности YTM. Показывает, что доходность 18% в данном случае таки есть, Сенс всё правильно считает и можно и самому такие расчёты произвести. Т.е., что 18% по этой бумаге нет - это точно не правда. Ну а интересует ли именно такая доходность - это уже другой вопрос. Разумеется, существует и бесконечное множество других функций из многомерной характеристики выплат в попугаи. И все в каком-то смысле "правильные". И у каждого в этих функциях свой интерес.