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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:59

edgar_po
Втрачається сенс операції в такому разі!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:01

  V2 написав:edgar_po
Втрачається сенс операції в такому разі!

якщо все гуд, то купляйте на всю котлету. Чи є якісь обмеження по кількості транзакцій?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:05

edgar_po
70,8% річних за користування кредитними коштами.
Операція, наче, не в пільговому періоді.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:11

  V2 написав:edgar_po
70,8% річних за користування кредитними коштами.
Операція, наче, не в пільговому періоді.


ну той що. 5,9% в місяць або 0,2% в день. Завтра погасите, якщо є відсотки. Попадете на 2-3 грн на 1 облігації.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:21

edgar_po
Не факт, що відсотки відразу покаже.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:28

Re: Ринок ОВДП

Гарячая линия отвечает, что по карте "Вайт+" эта операция входит в грейс, но само перечисление средств тарифицируется в 2%
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 18:03

  greenozon написав:
18% !

https://uainvest.com.ua/bond/UA4000234223


Цікаво, чому Сенс так дешево продає? 🤔

От якщо взяти нині сотню:

102 152,000
100 000
8 100
12.03.25

11.06.25 8 100,00 7,9%
8 100,00 0,0%
10.12.25 16 927,00 16,6%
8 100,00 0,0%
10.06.26 26 546,26 26,0%
8 100,00 0,0%
09.12.26 37 028,88 36,2%
8 100,00 0,0%
09.06.27 46 300,35 45,3%
8 100,00 0,0%
45,32% 0,0%
0,0%
819д 20,20% 0,0%
18,07%
46 148

То у мене в розрахунках виходить (як і завжди) трошки більше: 18.07% -- річних, якщо з капіталізацією.

=((1+45.32% за увесь період)^(1/(819діб/182)))^2

Кумедно, що тут нині панує партія любителів високих купонів.




А раніше я якось непокоївся про невигідність овдп з малим купоном (бо більша частина виплат зміщена у кінець строку), то тут тоді була партія переконаних, що так буде найкраще...
От якби брати тоді сотню:


87 681,000
100 000
4 895
12.12.24

28.05.25 4 895,00 5,6%
4 895,00 0,0%
26.11.25 10 204,94 11,6%
4 895,00 0,0%
27.05.26 15 964,98 18,2%
4 895,00 0,0%
25.11.26 22 213,28 25,3%
4 895,00 0,0%
26.05.27 41 310,24 47,1%
4 895,00 0,0%
47,11% 0,0%
0,0%
895д 19,21% 0,0%
4 895,00 17,00% 0,0%
41 174 47,0%



А десь у сенсах-приватах сидять формувачі цін ОВДП, кидають клієнтів пачками у візок, і волають “як їх повернути назад... вони вічно усім недовольні....” 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 18:10

Re: Ринок ОВДП

ICU через Дію на Пумб, гроші тільки що зайшли
gonzo
 
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