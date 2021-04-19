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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 бер, 2025 23:05
M-A-X написав:
Почему к примеру ICU больше не продает некоторые бумаги 26-28 годов, которые %username% раньше купил?
Хотелось бы просто докупить существующие в портфеле, чтобы получить купон и погашение в существующую дату, а не фрагментировать.
Потому, что ICU сам бумаги не выпускает, а %username% уже существующие бумаги такого сорта зажимает себе вместо того, чтобы продать их ICU, дабы ICU мог ими торговать?
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moveton
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