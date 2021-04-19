Потому, что ICU сам бумаги не выпускает, а %username% уже существующие бумаги такого сорта зажимает себе вместо того, чтобы продать их ICU, дабы ICU мог ими торговать?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 бер, 2025 23:05
Потому, что ICU сам бумаги не выпускает, а %username% уже существующие бумаги такого сорта зажимает себе вместо того, чтобы продать их ICU, дабы ICU мог ими торговать?
Додано: Чет 13 бер, 2025 12:12
Re: Ринок ОВДП
Сьогодні чекаємо на погашення єврових ОВДП. Хто планує перевкидатись 18.03?
Додано: Чет 13 бер, 2025 12:40
Намагаюся розібратися з цими ОВДП. Користуючись формулою шановної vollena71, порахував скільки вийде без реінвестування, якщо купити ОВДП до 18.03.26 під 15.60%. Виходить всього 13.86%. Зараз є короткі під 14.50-14.60%. Не розумію тоді навіщо купляти до 18.03.26, чистий % набагато менший і % з коротких також можна реінвестувати і вийде більше.
Додано: Чет 13 бер, 2025 12:44
Re: Ринок ОВДП
Тому купляємо ті що коротше ))
Додано: Чет 13 бер, 2025 12:54
Re: Ринок ОВДП
Підкажіть пліз : якщо на uainvest.com в ПУМБа не має ціни то це означає що він не продає такі облігації, чи просто ціну потрібно дізнаватись десь інакше ?
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:04
Re: Ринок ОВДП
Смотря чего ожидать. SIM доход ведь более-менее гарантирован только до срока погашения бумаги. А что после окончания тех бумаг, что по 14.50%, новые не будут уже по, допустим, 10% - это никто не обещает. И если доходность так рухнет, то после реинвестирования коротких больше не будет. Что будет дано знать не каждому, поэтому в конце 2022 года начисто размели старые долгие бумаги, которые тогда продавались с хорошим дисконтом, таким образом фиксируя неплохую доходность и то, что она в основном при погашении - это в плане предсказуемости хорошо потому, что это значит, что мало зависит от доходности реивестирования в будущем.
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