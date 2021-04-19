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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 792793794795
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:05

  M-A-X написав:Почему к примеру ICU больше не продает некоторые бумаги 26-28 годов, которые %username% раньше купил?
Хотелось бы просто докупить существующие в портфеле, чтобы получить купон и погашение в существующую дату, а не фрагментировать.

Потому, что ICU сам бумаги не выпускает, а %username% уже существующие бумаги такого сорта зажимает себе вместо того, чтобы продать их ICU, дабы ICU мог ими торговать?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 12:12

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні чекаємо на погашення єврових ОВДП. Хто планує перевкидатись 18.03?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 12:40

  vollena71 написав:Якщо врахувати ціну покупки і тривалість від покупки до погашення то 18% перетворюються в 16,73 (1000+81*5-1021,52)*365/(819*10,2152), а 17,25 в 16,33

Намагаюся розібратися з цими ОВДП. Користуючись формулою шановної vollena71, порахував скільки вийде без реінвестування, якщо купити ОВДП до 18.03.26 під 15.60%. Виходить всього 13.86%. Зараз є короткі під 14.50-14.60%. Не розумію тоді навіщо купляти до 18.03.26, чистий % набагато менший і % з коротких також можна реінвестувати і вийде більше.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 12:44

Re: Ринок ОВДП

Striker написав:
  vollena71 написав:Якщо врахувати ціну покупки і тривалість від покупки до погашення то 18% перетворюються в 16,73 (1000+81*5-1021,52)*365/(819*10,2152), а 17,25 в 16,33

Намагаюся розібратися з цими ОВДП. Користуючись формулою шановної vollena71, порахував скільки вийде без реінвестування, якщо купити ОВДП до 18.03.26 під 15.60%. Виходить всього 13.86%. Зараз є короткі під 14.50-14.60%. Не розумію тоді навіщо купляти до 18.03.26, чистий % набагато менший і % з коротких також можна реінвестувати і вийде більше.
Тому купляємо ті що коротше ))
lamal
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 12:54

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть пліз : якщо на uainvest.com в ПУМБа не має ціни то це означає що він не продає такі облігації, чи просто ціну потрібно дізнаватись десь інакше ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 13:04

Re: Ринок ОВДП

  Striker написав:Зараз є короткі під 14.50-14.60%. Не розумію тоді навіщо купляти до 18.03.26, чистий % набагато менший і % з коротких також можна реінвестувати і вийде більше.

Смотря чего ожидать. SIM доход ведь более-менее гарантирован только до срока погашения бумаги. А что после окончания тех бумаг, что по 14.50%, новые не будут уже по, допустим, 10% - это никто не обещает. И если доходность так рухнет, то после реинвестирования коротких больше не будет. Что будет дано знать не каждому, поэтому в конце 2022 года начисто размели старые долгие бумаги, которые тогда продавались с хорошим дисконтом, таким образом фиксируя неплохую доходность и то, что она в основном при погашении - это в плане предсказуемости хорошо потому, что это значит, что мало зависит от доходности реивестирования в будущем.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 13:56

  angra написав:Підкажіть пліз : якщо на uainvest.com в ПУМБа не має ціни то це означає що він не продає такі облігації, чи просто ціну потрібно дізнаватись десь інакше ?
До речі, ПУМБ ще дозволяє в рахунок КЛ купувати
без комісії?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 14:04

  Алексей77 написав:Какие сейчас бумаги выгоднее купить в гривне? Рассматриваю долгосрочные. Или ждать пока подтянется доходность к повышению учетной ставки? сидя на коротком сроке до прояснения с досрочной продажей в случае чего. Какие мысли у экспертов?
Якщо довгострок і вагома сума, чи не розглядали купівлю на первинці? Дехто і там коміс не бере, зокрема Приват тимчасово
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 14:35

  Striker написав:
  vollena71 написав:Якщо врахувати ціну покупки і тривалість від покупки до погашення то 18% перетворюються в 16,73 (1000+81*5-1021,52)*365/(819*10,2152), а 17,25 в 16,33

Намагаюся розібратися з цими ОВДП. Користуючись формулою шановної vollena71, порахував скільки вийде без реінвестування, якщо купити ОВДП до 18.03.26 під 15.60%. Виходить всього 13.86%. Зараз є короткі під 14.50-14.60%. Не розумію тоді навіщо купляти до 18.03.26, чистий % набагато менший і % з коротких також можна реінвестувати і вийде більше.

А нащо її зараз купувати? Купіть після виплати купону, вартість впаде, розрахункова доходність буде ~14,99%
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 14:45

  vollena71 написав:А нащо її зараз купувати? Купіть після виплати купону, вартість впаде, розрахункова доходність буде ~14,99%

А точно в тот момент можно будет купить? :wink: Во всяком случае, если цена будет меняться только за счёт НКД, то выгоднее купить сейчас и докупить потом с купона, чем держать под грушей до дня выплаты купона. Потому, что таким образом получаешь НКД за дни до выплаты купона.

Кстати, если цена меняется только за счёт НКД, то доходность в любой день одинаковая. В этом и суть НКД.
moveton
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  #<1 ... 792793794795
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