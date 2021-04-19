А просто народ верит тому, шо написано у брокера. А можно ж просто посчитать, шо будет в мошне, отталкиваясь от цені покупки и продажи. Дилоффто
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 бер, 2025 15:18
Re: Ринок ОВДП
Додано: Чет 13 бер, 2025 15:47
Додано: Чет 13 бер, 2025 15:54
Re: Ринок ОВДП
А какой бы хотелось смысл от продажи и покупки их тут же назад? Дилеру есть - он на этом заработает. Если клиент видит смысл потратить немного времени на сделки и денег на подарить дилеру - тогда есть. Больше ничего не произойдёт.
Додано: Чет 13 бер, 2025 16:03
Re: Ринок ОВДП
Бачу євровими ОВДП крім мене ніхто не цікавиться. Всі скирдують гривню. 😃😃😃😃
Додано: Чет 13 бер, 2025 16:08
moveton, трошки порахував, мабуть не варто рипатися вже, можна хіба що докупити ще.
Додано: Чет 13 бер, 2025 16:11
[quote="5835497:Striker"]Прошу поради у досвідчених інвесторів. Є облігації під 14%. Зараз вони вже 14.6%. Чи є сенс продати їх і відразу купити ті ж самі, але вже під 14.6%? Наче на продажу багато не втрачаю.
А в чому логіка продати і купити теж саме на 2 гривні дорожче? Покормити банк? Облігації ті ж самі, сума купона і номінал облігації той самий. Хай хоть 100% намалюють, сума виплати в кінці не зміниться
Додано: Чет 13 бер, 2025 16:12
Моя арифметика така:
1. 16/01/25 - купівля 26 шт по 1021,77 грн = 26566,02
2. 13/03/25 - продаж 26 шт по 1039,38 грн = 27023,88 грн (вже є дохід 457,86 грн)
3. 13/03/25 - купівля 25 шт по 1041,67 грн = 26041,75 грн (982,13 залишок для інвестора)
4. 04/06/25 - погашення 25 шт по 1076,25 грн = 26906,25 грн (864,50 дохід)
А. Тримаємо до погашення - дохід 1416,48 грн
Б. Продаж/купівля 13/03: 457,86 + 982,13 + 864,5 = 2304,49 грн
Висновок очевидний
Додано: Чет 13 бер, 2025 16:18
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