Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать...
vollena71 написав:982,13 залишок для інвестора - правильно, але це не доход, це частина від початкового вкладення, і п.Б потрібно рахувати як 26906,25 +982,13-26566,02=1332,36 Висновок очевидний
то що ви називаєте залишок для інвестора, то ж ваші гроші від тієї одної облігації як різниця від кількості, що ви купляли 16.01 (26 шт.), а тепер купуєте 25 шт. 26-25 = 1 шт / 1021,77 грн. 13.03 крім доходу 457,86 грн, ви також втратили: 25 шт.*(1041,67 - 1039,38) = 57,25 грн. Далі вам вже написали.
А. Тримаємо до погашення - дохід 1416,48 грн Б. Продаж/купівля 13/03: 457,86 + 982,13 + 864,5 = 2304,49 грн Висновок очевидний
982,13 залишок для інвестора - правильно, але це не доход, це частина від початкового вкладення, і п.Б потрібно рахувати як 26906,25 +982,13-26566,02=1332,36 Висновок очевидний
Moveton вказав на різницю 59,54 грн, погоджуюсь Згоден з вами стосовно трактування 982,13 грн, моя помилка. А от друга частина (стосовно 1332,36 грн) чомусь викликає в мене сумніви. Хоча, можливо, я знову помиляюсь. Ще раз спробую порахувати, а ви вкажіть будь ласка де саме я "туплю" 1. Ніхто не заперечує, що є дохід 457,86 грн, якщо продати сьогодні 2. Уявімо, що я купую ту ж саму кількість 26 по 1041,67 грн (27083,42 грн) , при цьому доплачую 59,54 грн. Беремо цю суму з 457,86 грн, залишок 398,32 грн 3. Отримуємо погашення 27 982,50 грн. Дохід: 27 982,5 -27 083,42 + 398,32 = 1297,40 грн І ось тут вже порівнюємо варіант "тримати" з доходом 1416,48 грн з варіантом "продай/купи" з доходом 1297,40 грн. Вигідніше тримати. Перепрошую, якщо когось міг ввести в оману своєю "арифметикою"
Navegantes написав:1. Ніхто не заперечує, що є дохід 457,86 грн, якщо продати сьогодні 2. Уявімо, що я купую ту ж саму кількість 26 по 1041,67 грн (27083,42 грн) , при цьому доплачую 59,54 грн. Беремо цю суму з 457,86 грн, залишок 398,32 грн
ви приколюєтесь. Коли ви продаєте 26 шт. по 1039,38 грн. (27023,88 грн.) і в цей же день купуєте таку ж кількість по 1041,67 грн. (27083,88 грн.), вам треба докласти 59,54 грн. (це ваш збиток). А ці 457,86 грн. доходу входять у вашу суму 27023,88 грн., до якої вам ще треба докласти, щоб знову купити ті ж 26 шт.