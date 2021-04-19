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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 795796797798>
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:35

  Navegantes написав:
Моя арифметика така:
1. 16/01/25 - купівля 26 шт по 1021,77 грн = 26566,02
2. 13/03/25 - продаж 26 шт по 1039,38 грн = 27023,88 грн (вже є дохід 457,86 грн)
3. 13/03/25 - купівля 25 шт по 1041,67 грн = 26041,75 грн (982,13 залишок для інвестора)
4. 04/06/25 - погашення 25 шт по 1076,25 грн = 26906,25 грн (864,50 дохід)

А. Тримаємо до погашення - дохід 1416,48 грн
Б. Продаж/купівля 13/03: 457,86 + 982,13 + 864,5 = 2304,49 грн
Висновок очевидний

982,13 залишок для інвестора - правильно, але це не доход, це частина від початкового вкладення, і п.Б потрібно рахувати як 26906,25 +982,13-26566,02=1332,36 Висновок очевидний
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:09

Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать... :( :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:13

Re: Ринок ОВДП

  vollena71 написав:982,13 залишок для інвестора - правильно, але це не доход, це частина від початкового вкладення, і п.Б потрібно рахувати як 26906,25 +982,13-26566,02=1332,36 Висновок очевидний


то що ви називаєте залишок для інвестора, то ж ваші гроші від тієї одної облігації як різниця від кількості, що ви купляли 16.01 (26 шт.), а тепер купуєте 25 шт. 26-25 = 1 шт / 1021,77 грн. 13.03 крім доходу 457,86 грн, ви також втратили: 25 шт.*(1041,67 - 1039,38) = 57,25 грн. Далі вам вже написали.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:18

  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР

Сэр конечно, в курсе, что у ПУМБ РД 30го числа? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:22

  moveton написав:
  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР

Сэр конечно, в курсе, что у ПУМБ РД 30го числа? :wink:

у нього ж КЛ у пільговому періоді 60 днів до 11.05.25 повинно бути (без виплат).
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:22

  vollena71 написав:
  Navegantes написав:
Моя арифметика така:
1. 16/01/25 - купівля 26 шт по 1021,77 грн = 26566,02
2. 13/03/25 - продаж 26 шт по 1039,38 грн = 27023,88 грн (вже є дохід 457,86 грн)
3. 13/03/25 - купівля 25 шт по 1041,67 грн = 26041,75 грн (982,13 залишок для інвестора)
4. 04/06/25 - погашення 25 шт по 1076,25 грн = 26906,25 грн (864,50 дохід)

А. Тримаємо до погашення - дохід 1416,48 грн
Б. Продаж/купівля 13/03: 457,86 + 982,13 + 864,5 = 2304,49 грн
Висновок очевидний

982,13 залишок для інвестора - правильно, але це не доход, це частина від початкового вкладення, і п.Б потрібно рахувати як 26906,25 +982,13-26566,02=1332,36 Висновок очевидний



Moveton вказав на різницю 59,54 грн, погоджуюсь
Згоден з вами стосовно трактування 982,13 грн, моя помилка. А от друга частина (стосовно 1332,36 грн) чомусь викликає в мене сумніви. Хоча, можливо, я знову помиляюсь.
Ще раз спробую порахувати, а ви вкажіть будь ласка де саме я "туплю"
1. Ніхто не заперечує, що є дохід 457,86 грн, якщо продати сьогодні
2. Уявімо, що я купую ту ж саму кількість 26 по 1041,67 грн (27083,42 грн) , при цьому доплачую 59,54 грн. Беремо цю суму з 457,86 грн, залишок 398,32 грн
3. Отримуємо погашення 27 982,50 грн. Дохід: 27 982,5 -27 083,42 + 398,32 = 1297,40 грн
І ось тут вже порівнюємо варіант "тримати" з доходом 1416,48 грн з варіантом "продай/купи" з доходом 1297,40 грн. Вигідніше тримати.
Перепрошую, якщо когось міг ввести в оману своєю "арифметикою"
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:31

  edgar_po написав:
  moveton написав:Сэр конечно, в курсе, что у ПУМБ РД 30го числа? :wink:

у нього ж КЛ у пільговому періоді 60 днів до 11.05.25 повинно бути (без виплат).

Только 60, а не 62? Видимо, у кого какая карта. По моей написано следующее:
Пільговий період
До 62 днів (Діє для всіх типів операцій, за умови погашення заборгованості (що була сформована на 30 число минулого місяця) до 18.00 30 числа поточного місяця

Шансы успеть погаситься есть, но игра азартная.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:34

VASH Буду признателен Вам,если укажите на бумаги выше 18% доходности.
ihor200268
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:38

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:1. Ніхто не заперечує, що є дохід 457,86 грн, якщо продати сьогодні
2. Уявімо, що я купую ту ж саму кількість 26 по 1041,67 грн (27083,42 грн) , при цьому доплачую 59,54 грн. Беремо цю суму з 457,86 грн, залишок 398,32 грн


ви приколюєтесь. Коли ви продаєте 26 шт. по 1039,38 грн. (27023,88 грн.) і в цей же день купуєте таку ж кількість по 1041,67 грн. (27083,88 грн.), вам треба докласти 59,54 грн. (це ваш збиток). А ці 457,86 грн. доходу входять у вашу суму 27023,88 грн., до якої вам ще треба докласти, щоб знову купити ті ж 26 шт.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:43

  moveton написав:
  edgar_po написав:
  moveton написав:Сэр конечно, в курсе, что у ПУМБ РД 30го числа? :wink:

у нього ж КЛ у пільговому періоді 60 днів до 11.05.25 повинно бути (без виплат).

Только 60, а не 62? Видимо, у кого какая карта. По моей написано следующее:
Пільговий період
До 62 днів (Діє для всіх типів операцій, за умови погашення заборгованості (що була сформована на 30 число минулого місяця) до 18.00 30 числа поточного місяця

Шансы успеть погаситься есть, но игра азартная.

На самом деле шансов нет, так как покупал бумагу с погашением 18.06.25. А точно у Пумба 30 надо успеть погаситься - мне сказали до 29-го...??!
asti
 
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