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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 бер, 2025 17:47
asti написав:
точно у Пумба 30 надо успеть погаситься
30-го до 18-00. У вас же в додатку повинно бути написано всі розклади по оплаті КЛ
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edgar_po
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